Dos mujeres, heridas y trasladadas al hospital tras volcar en la carretera de Getares

La grúa se dispone a sacar el coche de la cuneta, este miércoles.

Dos mujeres han resultado heridas en la madrugada de este miércoles en Algeciras como consecuencia de un accidente de tráfico en la carretera de Getares (CA-223). El accidente se produjo sobre las 5:30 cuando el Audi en el que circulaban las dos mujeres (de 45 y 50 años) se salió de la vía y acabó volcado en la cuneta en la zona de Los Delfines, según ha informado el servicio de emergencias de 112 Andalucía.

Al lugar se desplazaron dotaciones de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios. Tras prestar las primeras atenciones sanitarias en el lugar, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Punta de Europa para una evaluación más exhaustiva.

Durante la mañana de este miércoles, un camión con grúa se ha encargado de retirar el vehículo.