Muere de forma repentina Juanjo de Paiz, director del colegio Montecalpe de Algeciras

La comunidad educativa del colegio Montecalpe de Algeciras vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento repentino de su director, Juanjo de Paiz Portugués, ocurrido en la pasada madrugada, según ha comunicado oficialmente el propio centro a las familias.

De Paiz, que se había incorporado a la dirección del colegio el pasado mes de septiembre, ha fallecido de manera inesperada, una noticia que ha causado una honda conmoción entre docentes, alumnado y familias. Desde Montecalpe han trasladado su pesar y han pedido oraciones por su eterno descanso y por su familia.

La capilla ardiente ha quedado instalada en el Tanatorio Los Pinos de Algeciras, mientras que el funeral está aún pendiente de confirmación. El centro ha informado de que comunicará los detalles en cuanto sea posible.

Una trayectoria dedicada a la educación

Nacido en 1970 y natural de Gran Canaria, Juanjo de Paiz era filólogo y doctor en Teología, formación que completó durante varios años en Roma. Su carrera profesional estuvo estrechamente ligada al ámbito educativo y a la dirección de centros docentes.

Inició su trayectoria como profesor en el curso 1998/99 en el Colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca de Henares, para continuar posteriormente en el Colegio de Fomento Los Olmos de Madrid, donde trabajó casi una década. Más adelante ejerció en Sevilla, primero en el Colegio de Fomento Tabladilla y, desde el curso 2016/17 hasta el pasado 2024/25, como subdirector del colegio Altair.

Desde el curso 2025/26 asumió la dirección del Colegio Montecalpe, perteneciente al grupo educativo Attendis, afrontando esta nueva etapa profesional en Algeciras con ilusión y compromiso.

Mensajes de condolencia

Las muestras de cariño y condolencias no han tardado en llegar. Compañeros, antiguos alumnos y familias han destacado su calidad humana, cercanía y vocación de servicio, valores que marcaron su breve pero intensa etapa al frente del centro.

“La comunidad educativa de Montecalpe se encuentra profundamente consternada por esta pérdida”, señala el comunicado remitido a las familias, en el que se invita a mantener a su familia presente en la oración.