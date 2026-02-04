Muere Luis Soler, reconocido flamencólogo que formó parte del gobierno de Algeciras entre 1979 y 1983

Algeciras y el mundo de la cultura flamenca están de luto por el fallecimiento de Luis Soler Guevara. Malagueño de nacimiento y algecireño de adopción, el escritor e investigador ha fallecido en su tierra natal a los 81 años. Soler no solo dejó su enorme huella en sus aportaciones como flamencólogo, también formó parte del Ayuntamiento de la ciudad como teniente de alcalde y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras entre 1979 y 1983, en aquel primer gobierno municipal multipartito de las primeras elecciones democráticas.

Luis Soler retornó a Málaga en 1995 después de media vida en Algeciras, casi 40 años. El flamencólogo malagueño ejerció también de vicepresidente de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras entre 1988 y 1996 y como director del Congreso Internacional de Arte Flamenco que se celebró en la ciudad en 2001.

Entre los muchos reconocimientos que recibió a lo largo de su dilatada trayectoria cultural, Luis Soler fue galardonado con la Palma de Plata Ciudad de Algeciras por el Ayuntamiento en 2009. En aquella ceremonia en la que estuvo acompañado de su esposa, Isabel Aguilar, el malagueño expresó su gratitud con la humildad que le caracterizaba: "Me siento muy contento, pero comprendo que hay mucha gente que merece esta Palma de Plata antes que yo. Es la verdad. Este trofeo ha estado ligado fundamentalmente a los grandes artistas. Yo no soy artista y mucho menos grande. Que se trate mi afición y mi modesta contribución al flamenco en un plano de similitud me provoca un estado que se puede uno imaginar", aseguró el homenajeado.

"La mitad de mi vida la he vivido en Algeciras y esto crea raíces, voluntades, afinidades y recuerdos y un gran pozo de nostalgia", reconoció Soler aquel día de reconocimiento. "Yo le debo al flamenco bastante más de lo que yo he podido darle, muchísimo más", manifestó el investigador. "El flamenco para mí representa un trozo de mi cuerpo. Sin el flamenco mis días serían muy distintos. El flamenco es una música que no tiene precedentes en la historia de la humanidad", proclamó.

Luis Soler Guevara.

Soler, además, fue distinguido con el Premio del concurso de periodismo y ensayo Fundación Antonio Mairena 1991, la Uva flamenca de la Cadena SER, el Premio nacional de investigación 1998 de la Cátedra de Flamencología de Jerez, el Diploma universitario flamenco del año 2010 o el Busto en bronce de Antonio Mairena. También recibió varios homenajes, como el de la Revista Candil, el ciclo flamenco BBK y la Universidad de Cádiz, la Sociedad del Cante Grande de Algeciras o la Peña Flamenca Linense, entre otros.

Entre sus libros publicados se encuentran Antonio Mairena en el mundo de la Siguiriya y la Soleá, Testimonios flamencos. Selección, dirección y textos de 40 CD, Los flamencos del Campo de Gibraltar. Algeciras. Cien años de flamencos, Los cantes de Antonio Mairena. Comentarios a su obra discográfica, Reflexiones sobre el flamenco y los flamencos o Desnudos (Poemario).