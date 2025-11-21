Muere Juan Carlos Navas, histórico director del colegio Puerta del Mar de Algeciras

El mundo educativo de Algeciras despide este viernes a Juan Carlos Navas San Vicente, quien fuera director del Colegio Puerta del Mar durante 23 años y figura muy querida en el ámbito escolar de la ciudad. Su fallecimiento ha provocado una honda conmoción entre quienes compartieron con él trabajo, proyectos y vocación docente.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha expresado su pesar tanto a nivel personal como en representación del equipo de gobierno municipal. El regidor ha subrayado “la más que profunda huella que Juan Carlos dejó no solo en la comunidad educativa de su centro, sino en el conjunto de los directores y de los responsables de la Delegación de Educación del Ayuntamiento que tuvieron la suerte de conocerle y trabajar estrechamente con él”.

Landaluce ha recordado que Navas destacó por una trayectoria marcada por la entrega y la dedicación: “Tal y como recuerdan sus compañeros, día tras día, año tras año, sembró valores, abrió caminos y dejó una huella que seguirá viva en cada pasillo, en cada aula, en cada persona que tuvo la suerte de aprender a su lado”.

El alcalde ha añadido que “Juan Carlos Navas San Vicente se ha ido, pero deja en Algeciras un hueco que será absolutamente imposible de llenar”. En estos momentos de dolor, el Ayuntamiento ha trasladado a su familia, amigos y compañeros “el abrazo más fraternal” de toda la ciudad. “Descanse en paz”.