Muere Amaro Camacho, reconocido oftalmólogo de Algeciras
Durante años prestó servicio en el Hospital Punta de Europa y tenía una clínica privada en el centro de la ciudad
La ciudad de Algeciras llora la pérdida del doctor Amaro Camacho, prestigioso oftalmólogo que ejerció durante décadas en la ciudad y que deja una profunda huella tanto en el ámbito sanitario como en la vida social y cultural de la localidad.
Camacho desarrolló buena parte de su carrera en el servicio de Oftalmología del Hospital Punta de Europa, donde atendió a generaciones de pacientes con una profesionalidad reconocida por compañeros y usuarios. Además, mantuvo durante años su propia clínica privada en el centro de Algeciras, donde se convirtió en un referente en oftalmología infantil, disciplina a la que dedicó especial atención por su compromiso con la salud visual de los más pequeños.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado sus condolencias en nombre de toda la Corporación municipal, ensalzando no solo la excelencia médica del doctor, sino también su humanidad y cercanía. “El doctor Amaro Camacho fue un referente para el mundo cofrade algecireño, siendo un miembro muy activo de su querida Hermandad de Columna y Lágrimas, a la que representaba siempre que así se le requería”, destacó el regidor.
Landaluce subrayó además que Camacho “se nos ha ido dejando una huella imborrable entre todos quienes le conocimos y le queríamos”. En este sentido, trasladó un “abrazo fraternal” a su esposa, la profesora, escritora y pregonera de la Feria Real de Algeciras, Emy Luna; a sus hijos Ana, Amaro y Pilar; así como a sus numerosos amigos y seres queridos.
