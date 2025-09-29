Muere Amaro Camacho, reconocido oftalmólogo de Algeciras

La ciudad de Algeciras llora la pérdida del doctor Amaro Camacho, prestigioso oftalmólogo que ejerció durante décadas en la ciudad y que deja una profunda huella tanto en el ámbito sanitario como en la vida social y cultural de la localidad.

Camacho desarrolló buena parte de su carrera en el servicio de Oftalmología del Hospital Punta de Europa, donde atendió a generaciones de pacientes con una profesionalidad reconocida por compañeros y usuarios. Además, mantuvo durante años su propia clínica privada en el centro de Algeciras, donde se convirtió en un referente en oftalmología infantil, disciplina a la que dedicó especial atención por su compromiso con la salud visual de los más pequeños.

Amaro Camacho, con su hijo, también médico. / E. S.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado sus condolencias en nombre de toda la Corporación municipal, ensalzando no solo la excelencia médica del doctor, sino también su humanidad y cercanía. “El doctor Amaro Camacho fue un referente para el mundo cofrade algecireño, siendo un miembro muy activo de su querida Hermandad de Columna y Lágrimas, a la que representaba siempre que así se le requería”, destacó el regidor.

Landaluce subrayó además que Camacho “se nos ha ido dejando una huella imborrable entre todos quienes le conocimos y le queríamos”. En este sentido, trasladó un “abrazo fraternal” a su esposa, la profesora, escritora y pregonera de la Feria Real de Algeciras, Emy Luna; a sus hijos Ana, Amaro y Pilar; así como a sus numerosos amigos y seres queridos.