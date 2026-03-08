Miguelete desafía al tiempo y vuelve a torear con 82 años mientras la lluvia cumple su vieja cita en Las Palomas

A sus 82 años, Miguelete volvió este domingo al ruedo de la plaza de toros de Las Palomas, y lo hizo con la naturalidad de quien vuelve a su patio de casa.

Hay personas que parecen tener un acuerdo privado con el tiempo. Miguel Ramos Zambrana, Miguelete, pertenece a esa estirpe. A sus 82 años volvió este domingo al ruedo de la plaza de toros de Las Palomas, y lo hizo con la naturalidad de quien vuelve a su patio de casa.

Eran las doce del mediodía cuando comenzó la tradicional clase magistral de tauromaquia que el veterano matador organiza cada año en Algeciras con un objetivo que poco tiene que ver con la gloria personal: ayudar a los más necesitados. El festejo, como en ediciones anteriores, se celebró a beneficio del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

Y como si también formara parte del cartel, la lluvia hizo su aparición. No falló a la tradición. Cuando el festejo avanzaba hacia sus últimos compases, un chaparrón cayó sobre el coso algecireño, confirmando esa vieja superstición local según la cual cada vez que Miguelete organiza un festival acaba lloviendo.

En Algeciras hay quien dice, medio en broma y medio en serio, que el día que Miguelete deje de organizar su festival, tal vez también deje de llover

Quienes conocen al torero saben que lo suyo no es improvisación. Durante años fue habitual verlo caminar casi a diario por los arcenes de la autovía A-7, entre Algeciras y la urbanización de Guadacorte, desafiando viento, frío o calor para mantenerse en forma. Era una estampa que tenía algo de quijotesco y algo de disciplina monástica: un torero jubilado entrenando para volver a torear becerras por una causa solidaria.

Ese empeño se hizo visible este domingo en cuanto saltó al ruedo. Miguelete mostró ese saber andar antiguo, y esa forma de colocarse ante la becerra que parece decir que el toreo no tiene fecha de caducidad.

El paseíllo de este domingo en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras. / VANESSA PÉREZ

El paseíllo reunió a viejos conocidos del ambiente taurino local: Juan Repullo, José Antonio Valencia, El Coto, El Levante, Pepe Rivas y El Maqui, acompañados por alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Algeciras.

También participaron algunos aficionados prácticos formados por el propio Miguelete, que volvieron a demostrar los progresos logrados desde la edición anterior. El ambiente fue más cercano a una reunión familiar.

Las reses lidiadas pertenecieron a la ganadería Charco Dulce, de Medina Sidonia, que las donó para la ocasión.

La jornada tuvo además un carácter emotivo. La clase magistral se celebró en memoria de Antonio Mena Vicario, El Soldado. Precisamente en su recuerdo, Miguelete impulsó hace unos meses una recogida de más de 5.400 firmas para adecentar su tumba en el antiguo cementerio de la ciudad.

Tras la rotura del paseíllo, varios concejales del Ayuntamiento entregaron placas conmemorativas, mientras que la banda de música Amando Herrero amenizó la mañana.

Nacido en Ronda en 1943, aunque algecireño de corazón, Miguelete ha sido muchas cosas a lo largo de su vida: matador, apoderado, empresario, profesor y director de la Escuela Taurina de Algeciras. En 2001 fue nombrado Hijo Adoptivo de Algeciras, un reconocimiento que en su caso parece más bien una descripción. Porque, a estas alturas, Miguelete ya no pertenece solo a la historia del toreo local: pertenece al paisaje humano de la ciudad.