La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes
Galería gráfica
Eran las doce del mediodía cuando comenzó la tradicional clase magistral de tauromaquia que el veterano matador organiza cada año en Algeciras con un objetivo que poco tiene que ver con la gloria personal: ayudar a los más necesitados. El festejo, como en ediciones anteriores, se celebró a beneficio del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar
1/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
2/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
3/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
4/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
5/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
6/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
7/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
8/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
9/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
10/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
11/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
12/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
13/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
14/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
15/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
16/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
17/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
18/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
19/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
20/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
21/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
22/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
23/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
24/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
25/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
26/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
27/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
28/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
29/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
30/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
31/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
32/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
33/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
34/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
35/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
36/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
37/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
38/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
39/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
40/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
41/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
42/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
43/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ
44/44La clase magistral solidaria de Miguelete en la plaza de toros de Las Palomas de Algeciras, en imágenes/VANESSA PÉREZ