Miguelete volverá al ruedo a los 82 años en Algeciras en una clase magistral solidaria

La plaza de toros Las Palomas de Algeciras volverá a vivir una mañana cargada de tradición y solidaridad. El próximo domingo 8 de marzo, a las doce del mediodía, el histórico coso algecireño acogerá una nueva edición de la clase magistral de tauromaquia que organiza cada año el veterano torero Miguel Ramos Zambrana ‘Miguelete’. El evento se celebrará a beneficio del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar.

Uno de los momentos más esperados y emotivos llegará cuando Miguelete, a sus 82 años, salte al ruedo. Junto a él estarán sobre el coso algecireño Juan Repullo, José Antonio Valencia, El Coto, El Levante, Pepe Rivas y El Maqui.

La cita también tendrá un carácter de homenaje. La clase magistral se celebra en memoria de Antonio Mena Vicario ‘El Soldado’. Precisamente, fue ante su memoria cuando Miguelete impulsó la recogida de más de 5.400 firmas para adecentar su tumba en el antiguo cementerio de Algeciras, un gesto que refleja el profundo vínculo del torero con la ciudad.

Durante la jornada se lidiarán cinco reses de la ganadería de Charco Dulce, donadas gratuitamente para la ocasión. Las becerras no serán banderilleadas, en una decisión que busca mantener el carácter didáctico y divulgativo del evento. El acto estará presidido por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y contará con la presencia de la Banda de Música Amando Herrero, que pondrá el acompañamiento musical.

Nacido en Ronda en 1943, aunque algecireño de corazón, Miguelete es mucho más que un torero. A lo largo de su trayectoria ha sido matador, apoderado, empresario, profesor y director de la Escuela Taurina de Algeciras, formando a varias generaciones de aficionados. Popular, querido y profundamente vinculado a la ciudad, en 2001 fue nombrado Hijo Adoptivo de Algeciras, un reconocimiento a una vida dedicada no solo al arte del toreo, sino también al compromiso con su gente.