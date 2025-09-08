Los algecireños Miguel Carreño y Manuel Delgado Cerro, medallas de Pro Ecclesia del Obispado de Cádiz

Los algecireños Miguel Carreño y Manuel Delgado Cerro serán reconocidos por el Obispado de Cádiz con la Medalla Pro Ecclesia Gadicense et Septense, una distinción que premia cada año la entrega, compromiso y servicio a la Iglesia en sus diferentes ámbitos pastorales y de caridad. El acto se celebrará el próximo domingo 14 de septiembre a las 12:00 en la Catedral de Cádiz coincidiendo con la celebración de la Exaltación de la Santa Cruz, titular del primer templo de la diócesis, en una solemne ceremonia presidida por monseñor Rafael Zornoza. Junto a Carreño y Delgado recibirán esta distinción Francisco Vázquez Vargas, María del Carmen Miranda Asencio, María Dolores Orte y Ramón Caño Señoranes. A través de sus esfuerzos, estas seis personas han dejado una huella significativa en la vida de la Iglesia y de la comunidad diocesana, resalta el Obispado.

MIGUEL CARREÑO

Miguel Carreño nació en Larache el 22 de mayo de 1947. Está casado con María José Giner, con quien ha formado una familia de dos hijos y cuatro nietos. Tras su jubilación en el año 2000, se incorporó a la parroquia de La Palma en labores de administración. Poco después, junto a su esposa, asumió los cursos matrimoniales durante dieciséis años. En 2016 fue nombrado coordinador de Cáritas Diocesana de Algeciras, servicio que mantuvo hasta 2024. Actualmente continúa en Cáritas Parroquial de La Palma como administrador y acompañando especialmente a las personas sin techo. Durante su etapa como coordinador, impulsó con fuerza la campaña de juguetes para repartirla entre todas las Cáritas Parroquiales de la ciudad. Su vida se caracteriza por el compromiso, la entrega y una gran capacidad de trabajo. Recientemente se incorporó a la Junta de Gobierno de la Hermandad de La Palma, donde ejerce de tesorero. Hombre de profunda formación cristiana, ha cimentado su vida en las enseñanzas de San Agustín.

MANUEL DELGADO CERRO

Manuel Delgado Cerro nació en Algeciras el 23 de septiembre de 1952, en el seno de una familia cristiana y trabajadora. Estudió en la escuela de Los Marineritos y en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, comenzando a los 15 años su trayectoria en la Compañía Trasmediterránea, donde trabajó más de 46 años hasta su jubilación. De su padre aprendió el servicio a los demás y de su madre la bondad y la entrega a los necesitados. Desde niño colaboró con sacerdotes en proyectos sociales y caritativos, mostrando un espíritu solidario y comprometido. Casado con María Isabel desde hace 50 años, ha formado con ella un matrimonio cristiano ejemplar, padres de dos hijos y abuelos de tres nietas. Su vida cofrade ha sido intensa, ocupando cargos en las hermandades del Cristo de Medinaceli y de la Esperanza, así como en la Hermandad del Rocío. Fue presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras, impulsando momentos históricos como la primera Procesión Magna y la Magna Mariana. Durante 12 años dirigió la Hermandad de Medinaceli, destacando la restauración de la capilla de San Isidro con la colaboración de hermanos y amigos. Siempre ha puesto un gran empeño en la acción caritativa, apoyando a los más necesitados y colaborando con becas para el Seminario y ayuda a las parroquias. Fiel defensor de la Iglesia y de sus sacerdotes, ha vivido su fe con coherencia, servicio y profundo compromiso cristiano.