Mía Crespo, Juan Trapero y Paco Gutiérrez, representantes de los Reyes Magos en Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras ya tiene definidos a los personajes que acompañarán a los Reyes Magos en la Cabalgata del próximo 5 de enero, una de las citas más esperadas en la ciudad. El alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, recibieron a las personas que encarnarán a las figuras que tradicionalmente preceden la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Estrella de Oriente estará representada este año por Virginia Gil Crespo, reconocida influencer algecireña que triunfa en redes bajo el nombre de Mía Crespo. Su presencia aportará un toque de cercanía y proyección local a uno de los símbolos más emblemáticos del cortejo.

El papel de mensajero real recaerá en Juan Trapero Ruiz, figura muy conocida en el ámbito cofrade de la ciudad, que se suma así a la comitiva encargada de mantener viva la tradición navideña.

Por su parte, el cartero real volverá a ser Francisco Gutiérrez Jiménez, funcionario municipal jubilado y popularmente conocido como Paco Gutiérrez, que repite en un cargo especialmente querido por los más pequeños.

El Ayuntamiento hn destacado que se trata de “tres personas muy conocidas en distintos ámbitos de la sociedad algecireña”, y han mostrado plena confianza en que cada uno de ellos aportará la ilusión necesaria para que la Cabalgata vuelva a convertirse en un día mágico para niños y adultos.