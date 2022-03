El mercado de abastos de Algeciras aguanta la huelga de camioneros con la falta de productos puntuales

El mercado de abastos de Algeciras aguanta la huelga de camioneros y opera prácticamente con normalidad. Solo se nota la falta de algunos productos puntuales. La mayor parte de puestos está funcionando con normalidad este miércoles, tercer día del paro patronal del sector del transporte, aunque algunos no han podido abrir por falta de género, como algunas pescaderías. En algunas fruterías no se encuentran plátanos porque se está tirando de productos almacenados en cámaras, y en las carnicerías cuentan con entorno el 80% de los productos habituales.

El aumento de precios también se deja notar por la invasión rusa de Ucrania en el caso de las carnes por la escasez de pienso para los animales, además del incremento del precio de los combustibles. Este hecho también afecta al pescado, ya que hay muchos barcos que no han salido a faenar por los altos costes del gasóleo. Aun así, se puede salir del mercado con una cesta de la compra completa y a buen precio, aunque los comerciantes temen que la huelga continúe y sus efectos puedan comenzar a notarse en los próximos días.

Fernando García Mena, presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado Ingeniero Torroja, afirma que no hay desabastecimiento. "Estamos funcionando con normalidad, aunque sí es verdad que están recortando algunos productos, como el pollo, del que llega menos cantidad de lo habitual. Pescado hay, pero está llegando menos porque algunos pescadores de la Bahía no están saliendo por la subida del gasoil. Ahora mismo tenemos la mercancía casi al 80%", explica.

"El problema es que se extienda la huelga de los camioneros. En el tema de carnes el precio está subiendo por la escasez de pienso de un 10 a un 15% cada dos semanas aproximadamente. Y alguna mercancía ha llegado un poco más tarde por los piquetes", indica García Mena.

Tanto en el mercado Ingeniero Torroja como en la galería de pescado de la calle Rafael de Muro los puestos muestran una buena variedad de pescado, aunque los vendedores reconocen que falta algún género. "No tenemos desabastecimiento, pero sí que hay reducciones de mercancías procedentes de puertos cercanos, como Conil, Sanlúcar o El Puerto de Santa María. El transporte de Marruecos no nos ha dejado y lo que más falta es el pescado de viene de Francia o Italia porque los piquetes están siendo más fuertes en el norte de España, por donde entra este pescado, y no dejan salir la mercancía", explica uno de los comerciantes.

"También se une la subida del gasoil, que repercute en el llenado de los tanques y en las salidas de los barcos. Se junta el hambre con las ganas de comer, con el pago de muchos impuestos, y nadie hace nada. Si no se soluciona, pronto nos podremos ver en una situación en la que no se verá mucho pescado ni marisco por esta zona", indica uno de los vendedores de pescado.

En las fruterías se encuentra casi de todo, aunque escasean productos como el plátano. Los fruteros están tirando de cámaras, aunque temen que escaseen algunos productos si continúa la huelga de transportistas y que los precios sigan subiendo como en las últimas semanas.

Supermercados

El desabastecimiento sí que se está dejando notar en algunos supermercados del Campo de Gibraltar, donde ya escasean productos como carne, fruta y lácteos. Este miércoles ya era complicado encontrar este tipo de mercancías en algunas grandes superficies debido a la huelga de transportistas, ya que se trata de productos procedentes de otros puntos del país donde los piquetes no están dejando circular a los camiones.