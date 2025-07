El mercadillo de Algeciras volverá al Parque Feria el martes 22 de julio

El mercadillo de Algeciras regresará a su ubicación habitual en el Parque Feria Antonio Quintero el próximo martes, 22 de julio, en su horario habitual, después de tres semanas sin montarse debido a la celebración y desmontaje de la Feria Real y la puesta en marcha de la Operación Paso del Estrecho.

La concejal delegada de Comercio y Mercados, Sabina Quiles, ha mantenido un encuentro de trabajo con representantes de la Asociación del Comercio Ambulante Fénix, encabezada por su presidente, Jesús Jiménez, y su secretario, José Antonio Moreno. En la reunión se abordaron asuntos relacionados con la evolución de la temporada, las necesidades del sector y la planificación de posibles mercadillos extraordinarios para lo que queda de año.

La semana pasada, al conocer por tercer martes consecutivo no podrían ejercer su actividad, los comerciantes solicitaron que se descuenten las tres semanas no trabajadas de las tasas municipales. Consideran injusto tener que asumir el coste total de unas tasas cuando no se les ha permitido trabajar durante una parte considerable del mes.

La asociación subraya que el mes de julio implica importantes obligaciones económicas para los trabajadores del comercio ambulante, entre ellas, el pago de los módulos de Hacienda que vencen el día 20 del mes. Recuerdan que la Agencia Tributaria no tiene en cuenta las circunstancias laborales particulares y que los pagos deben realizarse, trabajen o no.