El mercadillo semanal de Algeciras se celebrará con normalidad este martes pese a la Champions Burger

La concejal delegada de Mercados en el Ayuntamiento de Algeciras, Sabina Quiles, ha informado que el mercadillo semanal que se celebra cada martes en el Parque Feria Antonio Quintero mantendrá su actividad con normalidad este martes, 7 de octubre, en su horario habitual pese a la instalación de la Champions Burger en buena parte de la superficie.

La Delegación de Mercados se ha establecido una reubicación temporal de los puestos con el objetivo de garantizar la convivencia entre el desarrollo del mercadillo y la celebración del evento gastronómico The Champions Burger Smash Edition Algeciras 2005.

Quiles ha subrayado que esta medida permitirá compatibilizar ambas actividades sin afectar al funcionamiento habitual del mercadillo ni al desarrollo del evento, asegurando así que los comerciantes y los visitantes puedan disfrutar de una jornada sin incidencias.