Sin medicación y en la calle solo: la queja de una familia por el trato en Salud Mental del hospital de La Línea

La hermana de un paciente ingresado en la Unidad de Salud Mental del Hospital de La Línea ha presentado una reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presuntos malos tratos psicológicos y graves irregularidades en la atención que recibió su familiar durante su ingreso. Según consta en el documento, el enfermo fue puesto en la calle sin avisar a la familia después de varios días sin tomar la medicación que le había indicado el psiquiatra, lo que a juicio de la familia hizo poner en riesgo su seguridad.

Según consta en la denuncia, el paciente ingresó el pasado 22 de septiembre y, aunque la familia reconoce la “gran labor y profesionalidad del psiquiatra” que lo trataba, asegura que algunos miembros del personal sanitario mostraron un trato inadecuado y una preocupante falta de empatía.

Uno de los hechos que más ha indignado a los familiares es que el personal tardó once días en informar al médico de que el paciente escupía la medicación, algo que podría haber afectado a su evolución clínica.

La reclamante también detalla varios incidentes ocurridos durante las salidas terapéuticas que el psiquiatra había pautado para los días 3, 4 y 5 de octubre. Durante los dos primeros días, la familia recogió y devolvió al paciente según lo acordado, pero el domingo día 5 —denuncia— el paciente fue dejado salir solo tras el desayuno, sin acompañamiento y sin haber recibido la medicación indicada.

Al advertir la situación, la hermana del paciente llamó a la unidad para pedir explicaciones. “Una enfermera me dijo que así se lo habían indicado en el relevo y me colgó el teléfono con muy malos modos”, afirma.

Días después, el 8 de octubre, la mujer volvió a recoger a su hermano por la tarde y lo devolvió a la unidad alrededor de las 19:15, tras avisar de un pequeño retraso. Sin embargo, a las 20:00 recibió una llamada del propio paciente informándole de que le habían dado el alta médica sin previo aviso y sin permitirle contactar con su familia. “Le dijeron que se buscara la vida”, sostiene la denunciante.

Además, la familia denuncia que el informe de alta carece de firma y número de colegiado, lo que, según aseguran, “refleja una grave falta de rigor y profesionalidad”.

La reclamación solicita que el Servicio Andaluz de Salud investigue los hechos y adopte las medidas necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso hacia los pacientes ingresados en la Unidad de Salud Mental.