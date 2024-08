Las Medallas de la Palma de 2024, para tres personas y dos entidades "que trabajan por y para los algecireños”

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras ha hecho entrega este miércoles de las Medallas de la Palma 2024, galardón que desde el año 1997 reconoce a personas y entidades que han destacado en su labor a favor de la ciudad. En esta ocasión han sido galardonados Elisabeth Acosta, responsable del programa municipal Vida Saludable; el trabajador municipal jubilado Paco Gutiérrez, el torero José María Soler, que este año cumple 25 años desde que tomó la alternativa; el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) y la Universidad de Cádiz.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, abrió el acto celebrado en el Centro Documental José Luis Cano horas antes de que la patrona saliese a la calle en procesión en la víspera de su festividad. El regidor recordó que con estos premios se reconoce “el trabajo de tres personas y dos entidades que enarbolan la bandera de trabajar por y para los algecireños” e hizo un breve repaso de la trayectoria de cada uno de los galardonados.

Elisabeth Acosta es la responsable del proyecto municipal Vida saludable y con este reconocimiento se premia “su incondicional entrega a los mayores de la ciudad para mejorar su calidad de vida”. La galardonada reconoció estar “muy feliz”. “Ahí están mis mayores. Esta medalla no es mía, es vuestra por las horas que pasamos en la Plaza Alta, en la playa, con sol, lluvia... Gracias a todos los alcaldes que han mantenido el convenio. Aunque soy dura dando las clases, formamos una familia. Gracias al alcalde y al pueblo de Algeciras por valorar mi trabajo y por apoyar a mis mayores. A seguir trabajando”, dijo tras recibir el galardón.

Paco Gutiérrez se ha jubilado tras 44 años trabajando en la brigada de Feria y Fiestas, de la que fue jefe. Ha trabajado con todos los alcaldes de la democracia y además de Landaluce, estuvieron presentes en este homenaje Patricio González, Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera. “Gracias al alcalde y a todos los que han tenido que ver algo con esto. He trabajado con siete alcaldes, que son de todo el pueblo, no de su partido. Gracias a todos ellos y todo el pueblo de Algeciras. He intentado no dar problemas al concejal de turno, he trabajado lo mejor que he sabido hacer. Si he fallado un año al otro año no me pasaba”, dijo emocionado.

José María Soler García tomó la alternativa hace 25 años en la Feria Real de Algeciras con José Tomás de padrino y Julián López El Juli como testigo. Con el paso del tiempo fue torero de plata de ambos, especialmente de El Juli. “Este premio me hacía bastante ilusión. Es un día especial. Va dedicado especialmente para mis hijas. Con el tiempo aprenderéis a convivir con un padre que es torero”, destacó.

El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) ha sido galardonado por los 100 años que cumple la profesión como cuerpo nacional. El galardón lo recogió José Luis López Guío, presidente de la entidad en Cádiz y secretario general del Ayuntamiento de Algeciras. “Es un gran honor recoger la Medalla de la Palma con motivo de nuestro centenario como cuerpo nacional. Es una profesión de una larga historia, que arranca en la Edad Media con los escribanos. En la Constitución de 1812 ya se reconoce esta profesión y en 1924 fue reconocida como cuerpo nacional. Ha tenido una importante evolución, como la sociedad española, con valores como el respeto a la legalidad, a los ciudadanos y el principio de buena administración. A nivel personal es uno de los actos más emotivos de mi vida porque hace casi 20 años que soy secretario general de Algeciras, donde se reconoce la profesión que llevo desempeñando desde hace 34 años”, agradeció.

La Universidad de Cádiz ha sido reconocida “por su apuesta decidida por Algeciras y su campus”. El rector, Casimiro Mantell, hizo partícipes de este reconocimiento a toda la comunidad de la UCA, con una mención especial a todos los vicerrectores que ha tenido el Campus Bahía de Algeciras desde su creación, hace 20 años. “Paco Trujillo fue el primer vicerrector y supuso un cambio de paradigma que ha ido creciendo enormemente. Le siguieron Inmaculada Santiago, Mar Cerbán, Jesús Verdú y ahora Luz Martín, que se va a dejar la vida con este campus”, destacó.

Mantell reconoció que un tema que preocupa a la UCA en Algeciras es el alojamiento. “Hay algunas soluciones relacionadas con el Asilo de San José para ponerlo en funcionamiento”, indicó.