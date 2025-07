Mayte Martín, cantaora: "Cuando el flamenco es un negocio deja de ser un acto de amor"

Algeciras/La barcelonesa Mayte Martín, versátil en sus actuaciones, pero esta vez en su condición de cantaora flamenca, abrirá este jueves la cuarta sesión del XI Encuentro Internacional de Música Paco de Lucia. Lo hará con una actuación de flamenco clásico, recordando a grandes como Pastora o Tomás Pavón, acompañada del guitarrista José Gálvez, jerezano del barrio de Santiago. Tiene la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida en 2021, y es Premio Nacional de Cultura de Cataluña. Será la primera vez que pise escenario en Algeciras.

Pregunta.En los créditos de su célebre disco Muy Frágil, de 1994, mostraba su agradecimiento expreso a tu madre. ¿Sigue siendo la bandera que le guía?

Respuesta.Absolutamente. Es mi faro, está claro. Ella y su aprendizaje y su ejemplo, ese es mi faro para caminar por la vida atendiendo a mis principios y a mi lealtad y a mi respeto por las cosas, ¿no? Y en este caso, pues aplicaba a mi arte, al flamenco, procurando siempre ser fiel a mí misma y a mis principios, y a mis convencimientos.

P.En su web luce una frase rotunda: "El flamenco es mi origen, no mi yugo" ¿Hay que acercarse a él con respeto pero en libertad?

R.Por supuesto. Todo en la vida no puede ser una imposición, ni tampoco una autoimposición. Llevo 25 años, por ejemplo, sin hacer un disco de flamenco. Sigo siendo considerada una cantaora y sigo haciendo mis conciertos, pero hace 25 años que no grabo flamenco, por las circunstancias que sean o porque no he tenido nada que contar, o porque no he tenido la forma de contarlo. Quiero decir que hay que ser libre y respetar y respetarse, tener respeto por el público también, por el propio arte. Esto no es un negocio, por lo menos para nosotros. Sí lo es para las discográficas, pero para nosotros no. Para nosotros no tiene que serlo porque desde el momento que lo es deja de ser un acto de amor y un hecho artístico.

P.¿El flamenco, el bolero y el jazz están íntimamente ligados?

R.Creo que lo que está íntimamente ligado es una determinada forma de abordar todo eso, de hacer las cosas. Son músicas de raíz y, por tanto, pues tienes que estar enamorado, enamorado de las raíces, y con el deseo de contribuir a perpetuar las cosas. De ahí parte todo, porque si no todo se va deformando y todo se va desvirtuando.

P.Ha cantado a poetas como García Lorca, Miguel Hernández y Manuel Alcántara. ¿Ha encontrado en sus poemas las letras que no encontró en el flamenco?

R.Sí le digo la verdad, en el flamenco yo lo he encontrado todo a nivel literario. La poesía del flamenco, la popular, es absolutamente brutal, quiero decir que describe las cosas de una manera tan maravillosa y tan entendible por todo el mundo. Eso es mágico. Para mí la poesía del flamenco es mágica. No creo que eso se pueda mejorar. Lo que pasa es que, bueno, pues en su momento yo quise dar vida a los poemas de Manuel, que me parece que tienen esa esencia también un poco. Se nota que era un hombre que le gustaba el flamenco y que escuchaba mucho flamenco, porque realmente su lenguaje, sus letras a nivel poético podrían ser populares perfectamente.

P.¿Mejor que Lorca y Hernández?

R.A mí Manuel me parece un poeta que, con total franqueza, me parece que no tiene nada que envidiarle a Lorca ni a Miguel Hernández. A mí me transmite un mundo.... Es un poeta maravilloso y yo estoy, la verdad, feliz y orgullosa de lo que salió ahí de esa mezcla.

P.¿Cuál es su opinión sobre Paco de Lucía?

R.Opino lo mismo que opina todo el mundo que sabe de música. Paco ha sido un genio de la música , con una aportación única al mundo de la guitarra y al mundo de la guitarra flamenca, y al mundo de la música, Ha sido un músico muy relevante y muy importante, también un faro que han seguido las nuevas generaciones, un ejemplo de constancia y de trabajo, que eso es muy importante.

P.Si tuviera que elegir un solo palo del flamenco, ¿cuál sería?

R.No hace falta, pero a lo mejor si me dijeran tienes que pasar el resto de la vida cantando una cosa solo. No sé, a lo mejor la seguiriya. Encuentro en ella lo mejor... Lo encuentro todo, quizás. Sí, la musicalidad, la sensibilidad, los matices, todo.