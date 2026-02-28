Marzo se llena de fe y tradición en Algeciras con una intensa agenda cofrade

Algeciras vivirá durante el mes de marzo de 2026 un completo y variado calendario de cultos y actos que acabarán orillando en una nueva Semana Santa. Prácticamente, un mes que hace las veces de antesala espiritual a la Semana de Pasión, repleto de funciones principales, quinarios, triduos, besapiés, vía crucis y actos de exaltación que se sucederán en distintos templos del municipio.

La programación se abre el domingo 1 de marzo, con la Función Principal de Instituto en honor al Santísimo Cristo de las Tres Caídas, que se celebrará a las 12:00 en la Parroquia de la Santísima Trinidad. Ese mismo día dará comienzo el Solemne Quinario de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, que se desarrollará del 2 al 6 de marzo, a las 20:00, en la Parroquia del Santísimo Corpus Christi.

El lunes 2 de marzo, a las 20:00, tendrá lugar la XI Exaltación Juvenil a Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli, que se celebrará en la Capilla de San Isidro y estará a cargo de doña María Murgado Pérez. En ese mismo enclave comenzará el Solemne Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli, del 3 al 5 de marzo, con inicio diario a las 20:00.

El calendario continuará con el Solemne Triduo al Santísimo Cristo de la Caridad, de la Sagrada Mortaja que se celebrará del 4 al 6 de marzo, a las 19:00, en la Parroquia de San Antonio de Padua. Paralelamente, del 5 al 7 de marzo, la Ilustre y Muy Antigua Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará su Solemne Triduo, a las 19:00, en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la Palma.

El viernes 6 de marzo será una de las jornadas más intensas del mes. Durante todo el día, de 9:00 a 20:00, se celebrará el Solemne Besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli en la Capilla de San Isidro, mientras que Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto recibirá culto en besapiés de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00, en el Santísimo Corpus Christi. Esa misma noche, a las 21:00 horas, tendrán lugar dos Vía Crucis: uno presidido por Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli en la Capilla de San Isidro, y otro por Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, en su parroquia.

El sábado 7 de marzo, a las 19:00, se celebrará la Función Principal del Santísimo Cristo de la Caridad en la Parroquia de San Antonio de Padua. A las 20:00, se oficiarán también las funciones principales de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli, en la Capilla de San Isidro, y de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, en el Corpus Christi. Esa noche, a las 20:00, se llevará a cabo la Exaltación a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que estará a cargo de doña Carmen M. García Núñez, en la Iglesia Mayor de la Palma.

La agenda continuará el domingo 8 de marzo, con la Función Principal de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 12:00, en la Iglesia Mayor Parroquial de Nuestra Señora de la Palma, y con el XIX Pregón Juvenil de la Semana Santa, que se celebrará a las 13:00 en la Parroquia de San Antonio de Padua, a cargo de don David Mota Cano.

Finalmente, del 12 al 14 de marzo, se desarrollará el Solemne Triduo a Nuestro Padre Jesús Coronado de Espinas, a las 19:00, excepto el último día que será a las 20:00, en la Parroquia de San García Abad, donde el 14 de marzo, a las 18:45, se celebrará la VI Exaltación a Nuestro Padre Jesús Coronado de Espinas, a cargo de don Rafael Lozano Barrena. La Función Principal se reserva al domingo, 15 de marzo, a las 12:30.

Prácticamente, cumpliendo mismo horario, se celebrará a XXIX Exaltación de la Saeta, organizada por la Tertulia Cofrade La Levantá y que este año la pronunciará el polifacético cofrade José Manuel Sánchez Bautista, consiguiendo con este acto haber interpretado los pregones más distinguidos de la ciudad.

La segunda quincena del mes de marzo deja también el Solemne Triduo en la Parroquia de San José, del 17 al 19 de marzo (19:00), en honor a San José Patrón de la Familia. Fiesta Santificada que también se celebrará en la misma jornada en la Iglesia de la Palma, también a las 19:00.

Destacado acto el que prepara la Hermandad de Columna para el sábado 21 de marzo, previsto para las 19:00, como es la Meditación ante los Titulares, una vez finalizada la mudá de ambos pasos. Este año correrá a cargo de José Ángel de la Merced Vázquez.

El Pregón Oficial de la Semana Santa de Algeciras, el domingo 22 de marzo (12:00 horas en el Teatro Florida), a cargo de Jorge Juliá Aguilera y la Primera Levantá de la Hermandad de la Borriquita, el sábado 28 de marzo a partir de las 22:00, ponen el cierre a los actos previos y a la vez pórtico al inicio de la Semana Santa 2026 en Algeciras.