María Santísima de la Trinidad inicia los oficios de Todos los Santos con su traslado al cementerio antiguo de Algeciras

María Santísima Sagrario de la Trinidad ha sido trasladada este sábado en solemne procesión desde su templo, en San José Artesano, hasta el cementerio antiguo de Algeciras para dar comienzo a los oficios de Todos los Santos y Fieles Difuntos organizados por la Hermandad de las Tres Caídas, los Padres Trinitarios y el Ayuntamiento.

El acto, cargado de recogimiento y devoción, ha congregado a numerosos fieles que han acompañado a la imagen mariana en su recorrido, en una jornada dedicada a la oración y el recuerdo de los difuntos. A las 10:00 horas se ha iniciado el traslado, mientras que a las 12:00 estaba previsto el rezo del Ángelus y un responso en un entorno marcado por el respeto y la espiritualidad.

La programación continuará durante todo el día con el rezo del Santo Rosario a las 17:30, la celebración de la Santa Misa a las 18:00, y la exposición al Santísimo Sacramento a partir de las 23:00. Ya entrada la madrugada, a la 01:00, se rezará la Corona Dolorosa. La capilla se mantendrá abierta para la oración personal junto a María Santísima de la Trinidad.

Los actos proseguirán este domingo, 2 de noviembre, festividad de los Fieles Difuntos, con nuevos rezos, misa y el traslado final de la imagen a la parroquia a las 18:30, cerrando así un ciclo litúrgico que une tradición, fe y memoria colectiva.