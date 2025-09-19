María Santísima de la Esperanza de Algeciras peregrina este sábado a La Palma con motivo del Jubileo

La Cofradía Salesiana de Nuestro Padre Jesús Cautivo Medinaceli y María Santísima de la Esperanza de Algeciras celebra este sábado una jornada histórica con motivo del Año Jubilar de la Esperanza 2025. La Virgen saldrá en peregrinación extraordinaria desde la Capilla de San Isidro Labrador hasta el templo de Nuestra Señora de la Palma, donde permanecerá expuesta al culto durante toda la jornada antes de regresar en procesión triunfal a su barrio por la noche.

La jornada comenzará con un desayuno-convivencia a partir de las 9:00 en la plazoleta de San Isidro, al que están invitados vecinos y hermanos, en un ambiente fraterno que servirá de prólogo a la cita jubilar. A las 10:30 está prevista la salida de la Virgen desde su capilla, arropada por numerosos devotos, para llegar a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, donde a las 12:00 se celebrará una misa solemne con carácter extraordinario por el Jubileo de la Esperanza.

La Virgen se presenta sin palio en su paso procesional, evocando las estampas de las primeras décadas de la cofradía y su última salida extraordinaria al templo patronal con motivo del 150 aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción. Luce el conjunto de saya y manto bordado en oro de las Hermanas Adoratrices de Málaga (1981), la primitiva toca de sobremanto con su disposición original, un nuevo tocado de tul blanco donado por la familia Verdejo Gavira, así como puñetas de tul bordado y un pañuelo de bolillo donados por devotos. Porta además la corona de coronación litúrgica del pontanés Raúl Cejas (2023), junto a algunas de las alhajas más antiguas de su joyero.

La procesión de regreso a San Isidro está prevista a las 21:00, en forma de cortejo solemne con los hermanos acompañando a la imagen: hombres de traje oscuro y mujeres vestidas de luto o mantilla, en una comitiva que recorrerá las calles con paso pausado y ceremonial, como colofón a esta jornada jubilar.

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras ha confirmado que tanto la peregrinación como la procesión de regreso cuentan con autorización expresa de la Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, subrayando el carácter litúrgico y devocional de ambos traslados.

El Consejo anima a todos los fieles y cofrades a participar con fe y recogimiento en este hito espiritual para la ciudad de Algeciras.