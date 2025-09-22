Marcha en Algeciras en apoyo a Palestina y contra el comercio de armas con Israel

La plataforma del Campo de Gibraltar con Palestina ha marchado en Algeciras este lunes, 22 de septiembre, para clamar el fin de las relaciones comerciales con el estado de Israel. La concentración ha reunido a numerosas personas que se han manifestado a lo largo de la avenida Virgen del Carmen, desde las inmediaciones de El Corte Inglés, hasta el edificio de la Autoridad Portuaria.

La movilización se enmarca en el llamamiento internacional del colectivo de trabajadores portuarios de Génova y tiene como objetivo mostrar apoyo a los estibadores del puerto de Algeciras, así como exigir medidas concretas al Gobierno para frenar el comercio de armas. Entre las demandas de la plataforma se encuentra la prohibición, mediante decreto ley, de utilizar los puertos españoles "para facilitar el genocidio" en operaciones vinculadas al tráfico de armamento, además del fin de las relaciones económicas, deportivas, culturales y diplomáticas con Israel.

Al grito de "los niños de Gaza no son una amenaza" y "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá", los convocantes también reclaman el reconocimiento efectivo del Estado palestino en Naciones Unidas, acompañado de acciones que garanticen la seguridad de la flotilla internacional Global Sumud -la expedición marítima que pretende romper el bloqueo a la ayuda humanitaria- y de la población civil en la zona del conflicto.

La plataforma ha subrayado la importancia de la presión social y ha apelado a la solidaridad internacional para poner fin a la impunidad y a los crímenes contra la población palestina. “La presión social funciona, unámonos todos para parar este genocidio. Viva Palestina libre”, concluyeron en el manifiesto difundido.