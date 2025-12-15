Manuel Verde, radioaficionado del año para Unión de Radioaficionados de Algeciras

La Unión de Radioaficionados de Algeciras (URA) otorgó el pasado fin de semana al malagueño Manuel Verde Salmerón (EA7TB) la distinción de “Radioaficionado del año Julio EA7JB”, en el transcurso del tradicional almuerzo de Navidad, celebrado en el Hotel Alborán de Algeciras.

Una treintena de socios de la Unión de Radioaficionados de Algeciras participó en este tradicional encuentro, en el que se premia a una persona por su colaboración con esta entidad y se entregan insignias a nuevos socios y radioaficionados veteranos.

En el caso de Manuel Verde, la junta directiva que preside Antonio Parada (EA7BF) decidió, a propuesta de un socio, otorgar este reconocimiento a Manuel Verde, por sus atenciones durante su etapa como presidente de la Unión de Radioaficionados de Andalucía. "Manuel Verde ostentó durante varios años este cargo y durante su mandato prestó una especial atención, más allá del deber, a la sección local algecireña de la Unión de Radioaficionados. Es por ello que desde URE Algeciras se agradecen estas atenciones con el mayor reconocimiento que tiene la Unión de Radioaficionados de Algeciras, el premio de Radioaficionado del año que lleva el nombre del insigne colega Julio EA7JB (sk)", explica la entidad.

En el mismo acto se impusieron dos insignias a jóvenes Radioaficionados, Andrés Cobreros y Marta Redondo, y además se impuso la insignia al nuevo socio Juan Hidalgo EA7FHE.

Los radioaficionados, en el Hotel Alborán.

En la clausura del acto, el presidente Antonio Parada, agradeció a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras su patrocinio, que está permitiendo elevar los servicios que URE Algeciras presta a todos los Radioaficionados de la comarca.