“Un pregón me permite unir mis dos pasiones: la poesía y la Semana Santa”

Pregunta.¿Sabes que tu pregón será el primer anuncio oficial e inicio de la cuenta atrás?

Respuesta.Así es, estoy muy orgulloso e ilusionado. Entiendo que existen dos tipos de cofrades: los que lo viven más en la calle y ensayos; y los que nos perdemos ni un pregón, yo soy de los segundos. Además, me parece muy bello y acertado que el primer anuncio de la Semana Santa sea el de la juventud.

P.¿Cómo llegas al mundo de las cofradías?

R.Por una anécdota y la familia, como casi todos. Mi familia siempre ha tenido mucha amistad con la de Diego Valencia, al que siempre tendremos en la memoria. Recuerdo que era una Semana Santa, no sé si un Lunes o Martes Santo; y él sacó la conversación de que hacía falta un monaguillo para el Jueves Santo, no lo dudé. En casa siempre hemos estado muy vinculados con el Nazareno y hemos formado parte de sus diferentes colectivos: cuadrillas de costaleros, Juntas de Gobierno, etc. Y así, con sólo 8/9 años, llegó mi estreno. A partir de ahí fui ocupando diferentes puestos en el cortejo e integrándome cada vez más en la vida de la cofradía, llegando a presidir el Grupo Joven y posteriormente ingresando en la Junta de Gobierno, de la mano de Manuel Campillo. Hasta hace poco ocupé el cargo de Secretario, el cuál ya no ostento por cuestiones que ahora no vienen al caso. He vivido intensamente la hermandad y he intentado aportar mi granito en los últimos tiempos, con el salto tecnológico y una cierta digitalización de la cofradía, algo clave en esta era.

P.¿Y cómo te enteras del nombramiento?

R.Gracias a un gran hermano mayor que tiene esta ciudad como es Pepe [Ramírez]. Todo un orgullo y una responsabilidad. Me gustaría aprovechar la ocasión para resaltar el papel que defiende la Sagrada Mortaja como referencia y ejemplo de hermandad cristiana, comprometida, solidaria y con una puesta de la cofradía en la calle única. Son una hermandad en mayúsculas y con todas las letras.

P.Ya has publicado más de un libro, la literatura y la poesía no son cuestiones extrañas para ti…

R.Soy estudiante de derecho y un gran amante de la literatura y de la poesía contemporánea, por lo que mi relación con el mundo de las letras es de fascinación. He tenido la fortuna de haber publicado ya dos obras: “Joven sin alas” (2022) y “El mar que nos une” (2024), algo que me han permitido vivir muchas experiencias, presentaciones y conocer gente muy interesante. Bebo de muchas fuentes, pero estoy especialmente orgulloso de ser algecireño y campogibraltareño, de su cultura y herencia. Me gusta acudir y disfrutar de grandes autores que ha dado la tierra como: Emilio Herrera, Juan Emilio Ríos, Lola Peche, Mar Marchante o Juan José Téllez, entre muchos otros.

P.¿Tienes un formato predilecto de pregón? ¿Qué tipo de obra escucharemos desde el atril?

R.La poesía es mi gran pasión y un pregón, en este caso, me permite unir mi otra gran devoción como es la Semana Santa. Mi planteamiento irá íntimamente ligado al verso y un canto a la belleza de Algeciras, sus Imágenes y hermandades. Poniendo en valor su gran impacto a nivel social, devocional, cultural, patrimonial y humano. Me gustan los pregones barrocos y con lo que ya te he adelantado, no es complicado hacerse una idea de la estructura poética de la obra.

P.¿Cuáles son tus grandes devociones?

R.Tengo una vinculación, obviamente familiar, de identificación con los Titulares de la Hermandad del Nazareno, también tengo un sentimiento especial hacia el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen del Mayor Dolor, a nivel local. También tengo guardo un lugar para mis devociones sevillanas de la Paz y Esperanza Macarena.

P.¿Cómo te gusta disfrutar y vivir las cofradías?

R.Como a todos, con ese sentimiento y vida diaria en la hermandad, además de esas pequeñas tertulias y reuniones con amigos en las que se analiza y debate sobre todo para acabar y concluir en nada [bromea]. Esos ratos divertidos, también forman parte del bello mundo de las hermandades y se disfruta mucho.

P.¿Qué le falta y qué le sobra a la Semana Santa de Algeciras?

R.Le faltan pocas cosas, contamos con una semana muy plena. Quizás, por poner una idea o sueño utópico, me encantaría que algún día disfrutásemos de una Soledad el Sábado Santo, pero ahora mismo, en las directrices de nuestra diócesis es complicado. Y por sobrar, en muchos casos, sobran son personalismos y afán individualista o de protagonismo. Las hermandades son colectivos y entidades con un gran foco y representación social, cultural y cristiano. Los cofrades debemos estar con la Iglesia y con la comunidad.

P.Un deseo para la Semana Santa de 2025…

R.Que disfrutemos de una semana plena, no sólo en Algeciras, en toda Andalucía, ya bastante agua tuvimos el año pasado.

P.Gracias y tuya es la palabra.

R.A vosotros.