"Hemos hecho la Magna a imagen y semejanza de Algeciras"

Después de muchos meses de trabajo y preparación, Manuel Delgado Cerro, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Algeciras, ve cómo el día de la Magna Mariana de la ciudad se acerca inexorablemente.

Nacido en la antigua calle Alta, ahora Juan Morrison, hace casi 71 años, dedicó toda su vida laboral a la empresa Transmediterránea. Casado, con dos hijos, dos nietas y una en camino, Delgado Cerro es un hombre familiar que encuentra en su esposa su mayor apoyo. Su trayectoria cofrade comenzó desde bien pequeño, cuando con nueve años se hizo hermano del Medinaceli, de la que ejerció de hermano mayor durante ocho años. Ayudó a fundar la Hermandad del Rocío de Algeciras, cargó a varal a la Virgen del Buen Fin hasta su cambio a costal y, desde 2016, preside el Consejo de la ciudad. Su sueño de ver a las dolorosas de Algeciras juntas en el mismo cortejo está a solo unos días de distancia.

-Faltan poco para la Magna, ¿siente vértigo?

-No, porque está todo hecho. El trabajo no ha sido de cuestión de dos o tres meses, sino que ha sido un trabajo largo. Prácticamente está todo cerrado, si no hay cambios de última hora. Seguimos trabajando en el tema, seguimos viendo dónde podemos fallar o dónde se podía haber mejorado. Yo me estoy reuniendo en estos días personalmente con cada una de las cofradías y sus hermanos mayores, uno por uno, y no ven nada que nos hayamos dejado atrás.

-¿Mira mucho al cielo ante una posible lluvia?

-Con verdadero sentido de la responsabilidad te puedo decir que yo he sido hermano mayor del Medinaceli muchos años y nunca me ha preocupado la lluvia. Podemos trabajar todo lo que queramos, pero si llueve no podemos hacer nada. No he mirado la previsión, pero me han dicho que el día 9 habrá una temperatura agradable e incluso fresco, pero que no lloverá. Además, las playas seguirán abiertas y esperamos que eso sea bueno porque atraiga más gente.

-¿Se ha contemplado el traslado al domingo si lloviera?

-Sí se contempló un traslado al domingo, pero el problema es, sobre todo, económico por los contratos con las bandas ya que, aunque llueva, hay que pagarlas igual.

-¿Cómo de complicado es organizar una procesión Magna?

-No voy a dar un valor, pero es las ganas y capacidad de trabajo que tenga el equipo de gobierno que uno forme. Yo, si no tuviera el equipo de gobierno que tengo conmigo, no podría estar en todos sitios. También están las reuniones con el Ayuntamiento, que es como si estuviera todos los días con ellos trabajando, porque es un plan donde, aunque no se va a cerrar Algeciras, habrá imágenes por todas partes. Luego en San Isidro están haciendo un esfuerzo para terminar la parte por la que pasaremos. Soy una persona que termina una cosa y espera que lo valoren los demás. Sé que el día 10 va a haber muchísimas críticas, pero creo que también puede haber algunas alabanzas al mundo cofrade de Algeciras.

-¿Quién se lo ha puesto más difícil?

-Por parte y parte no ha habido complicación y yo soy un hombre que tengo un defecto muy grande que es que quiero complacer a todo el mundo. Sé que los cargos llevan carga, pero no ha habido enfrentamiento con hermandades. Hemos tenido discusiones, porque si Algeciras tiene 120.000 habitantes, hay 120.000 demandas. Creo que han sido coherentes con el Consejo, nos han prestado ayuda tanto hermandades como Ayuntamiento y, sobre todo, el clero, que es muy importante. Tanto el vicario general como el director espiritual del Consejo, el padre Rubén. Todos vamos en la misma línea, ya que si vemos esto como un espectáculo cultural, lo es, y si lo vemos como cultual, de culto, lo vemos mejor los cofrades.

-¿Les ha respaldado el Obispado?

-Sí, totalmente. He tenido contacto directo con don Rafael Guerrero, el delegado episcopal.

-¿Qué presupuesto tiene la Magna?

-Firmé un convenio con el Ayuntamiento con un presupuesto importante, cuya cantidad prefiero reservarme. Sí puedo decir que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento con nosotros para este tema. Aparte, las cofradías también han aportado enseres, intentando mejorar o traer de otros sitios e incluso pasos de fuera. Además, poner tres imágenes en la calle que no han salido nunca en procesión como son la Salud, la Estrella y la Piedad también es un importante atractivo.

-¿Cuánto retorno económico se estima para la ciudad?

-Yo no entiendo de economía, pero estuve en la Magna de Cádiz y creo que aportó un beneficio de más de tres millones de euros. No sé aquí cómo va a repercutir, pero creo que deben estar preparados la restauración, los hoteles, los taxistas... Algeciras, para una Magna de este tipo, solo tiene unas cuatro calles como son Alfonso XI, Ancha, Sevilla y la Plaza Alta y eso también condiciona.

-¿Han seguido el modelo de otras ciudades como Cádiz? ¿Les han asesorado?

-No. Por nuestra experiencia sí hemos ido viendo detalles, pero solo eso. Sí quiero agradecer a presidentes de otros consejos que me han ido llamando para interesarse y me decían "que no se te olvide tal cosa" o preguntaban si lo llevábamos bien. Se lo agradezco a todos y hemos invitado a los todos consejos de Andalucía y, por el momento, han confirmado su asistencia desde varias capitales.

-¿Qué han buscado como seña propia y qué han intentado evitar?

-Algeciras es muy peculiar, por eso somos especiales, y la hemos hecho a nuestra imagen y semejanza con el beneplácito de todos. Que siga su propio camino.

-¿Van a poder visitarse los tronos en las iglesias la noche del viernes?

-Sí, estarán abiertas y algunos pasos, incluso, se estarán terminando de montar y será bonito de ver.

-Se le nota satisfecho con la repercusión de la Magna en la comarca y fuera.

-Lo estoy porque ha salido el nombre de Algeciras de la comarca, de la Diócesis, de Cádiz y de Andalucía. Como algecireño, aparte de querer tener una Magna excelente, quiero que se valore a mi ciudad, que tiene un puerto estupendo y gente muy acogedora.

-¿Tiene clavada la espinita de que la Palma no esté coronada?

-Yo como algecireño sí la tengo clavada y no porque no se haya hecho nada para coronarla. Después de la Magna tendremos que trabajar la Hermandad de la Palma, el Ayuntamiento, el Consejo Local y el clero, sobre todo, en ver cuándo podemos utilizar esta potencialidad que le vamos a dar a Algeciras con la Magna para que la patrona pueda estar coronada. Una coronación lleva consigo una serie de actos muy importantes, entre ellos una obra social grande. No es coronar la Virgen porque sí, sino porque es la patrona de Algeciras y tiene que estar coronada. Además, la Hermandad, los medios y todo el pueblo hacen un obra social, para que después la historia pueda decir que se hizo porque además hicieron tal cosa en favor de lo más necesitados que pueda repercutir en que sea coronada y que lo vean con buenos ojos en la Diócesis. En su momento, hace unos diez años, dijeron que se iba a iniciar la tramitación pero se quedó ahí. Yo creo que la hermandad lo moverá.

-¿Tiene cuerda para rato como presidente?

-En principio lo dejaré cuando acabe el mandato, en 2025. Lo máximo que se puede estar de presidente es ocho años, aunque existe la posibilidad de continuar si hay acuerdo. Ya veremos.

-¿Ha estado tentado de entrar en política?

-En 2007 estuve a punto de dar el salto como candidato cuando era hermano mayor de Medinaceli, pero me dijeron desde el Obispado que o político o hermano mayor. Así que lo dejé pasar y me quedé al frente de la hermandad.

-¿A qué se quiere dedicar de mayor?

-Me gustaría dedicarme a hacer el bien a los demás, nada más.

-¿Alguna vocación frustrada?

-Médico.