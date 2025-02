Malú celebra el Día de Andalucía en Algeciras: "El mejor de los sitios"

Algeciras/La cantante Malú, hija de Pepe de Lucía, pasa el Día de Andalucía en la playa de El Rinconcillo, en Algeciras, y así se lo ha hecho saber a través de su cuenta de Instagram: "Feliz día desde el mejor de los sitios!!!", ha indicado con una fotografía en la que se le ve con el peñón de Gibraltar al fondo.

Cada vez que Malú vuelve a sus orígenes comparte alguna fotografía para su más de 1,2 millones de seguidores, un escaparate sin igual para la ciudad.

Durante un programa de La Voz, Malú contó lo especial que es para ella la playa de El Rinconcillo: "Allí he pasado todos los veranos de mi infancia. Para mí es la playa más bonita del mundo, es especial, con sus cuatro esquinas llenas de arte", afirmó emocionada.

"El flamenco más puro lo hemos vivido en ese callejón, donde también vivían mis tíos. Siempre estaba lleno de artistas, siempre había una guitarra, un vino, una olla de puchero... Allí viví una infancia muy libre y muy bonita, feliz y alegre. Siempre que puedo tiro para allá y me siento en el Bernardo a mirar mi Peñón, como mi hermano, con mi familia o con quien pueda. Y si no me paseo por mi plazoleta con mi gente de toda la vida, que a mí no hay cosa que más feliz me haga que ir a mi playa", afirmó Malú.