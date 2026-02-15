Magda Bellotti, in memoriam

La conquista de la modernidad artística en Andalucía fue trabajo arduo que llevó tiempo hasta conseguir que lo que era normal en todo el mundo, aquí alcanzara un establecimiento seguro y definitivo. Hasta bien entrada la década de los años setenta la renovación plástica andaluza no fue un hecho sustancialmente consolidado. En la provincia de Cádiz, el Campo de Gibraltar fue de los primeros lugares donde la realidad artística más avanzada se asentó con determinación. En esa zona del sur del sur, un nombre empezó a sonar con fuerza, Magda Bellotti. Fue el 14 de octubre de 1982, cuando inauguraba su galería en la calle Ancha de Algeciras. Hasta ese momento, sólo las inquietudes de Rafael García Valdivia y su proyecto expositivo en la galería Carteia, era el único atisbo de apoyo a la contemporaneidad artística en una zona donde existía mucha inquietud pero muy poca infraestructura expositiva. Con una claridad de ideas supo que había que crear la infraestructura adecuada para canalizar la obra de los importantes artistas que existía en la zona y encontrar, para ellos, una determinante proyección. Su importante trabajo tuvo su recompensa y, dos años más tarde, conseguía estar en la nómina de galerías que constituía la tercera edición de ARCO. Desde entonces, Magda Bellotti tuvo un feliz reconocimiento y su proyecto expositivo considerado con la importancia que se merecía. Con sólo dos años la galería abierta y dentro de la Feria donde se desarrolla y expone la realidad de la vanguardia artística y aquellos otros postulados que son consustanciales con producción más avanzada. Algo que muy pocos consiguen y nunca encontraron la meta de participar en una de las ferias más importantes del mundo.

Magda Bellotti ha sido tremendamente importante en el panorama artístico español y, por supuesto, una de las grandes referencias en Andalucía. Ella llevó hasta Algeciras lo mejor del arte español y consiguió poner en el espacio que le correspondía a los mejores de la creación plástica de la provincia de Cádiz, en general y del Campo de Gibraltar, en particular.

La galerista, fallecida el jueves tras una penosa enfermedad, deja un hueco importantísimo en el arte español. Ella consiguió establecer calidad, rigor y seriedad en un universo plástico donde existía , todavía, muchas lagunas. Empezó con muy poco, sólo con los nombres indiscutible de la plástica del Campo de Gibraltar, Guillermo Pérez, Chema Cobo, Antonio Rojas y su hermano Evaristo Bellotti, por los que luchó para que su obra trascendiera más allá de la íntima geografía cercana. Muy pronto hasta Algeciras, Magda iba llevando los artistas más importantes de España –Luis Gordillo, Eva Lootz, Luis Claramunt, Rafael Zapatero, Nacho Criado, Manolo Quejido, Luis Palmero, Juan Suárez, entre otros muchos– convirtiendo Algeciras en la estación término donde llegaba lo mejor de la producción. También abrió las máximas perspectivas a los más jóvenes, a aquellos que, ya, se abrían paso, en los complejos sistemas de la creación contemporánea. Así expusieron en la galería de Magda -ya en la calle Fray Tomás del Valle- Ángeles Agrela, Paca Antúnez, Pilar Albarracín, Alberto Donaire, Luis Maraia o Teresa Lanceta o Paloma Peláez, que componía un tronco espectacular en la creación artística más joven. En poco tiempo Magda Bellotti era muy respetada en la profesión y era galerista fundamental en los Catálogos Generales de los grandes eventos y ferias. Su importancia labor le permitió dar el salto a Madrid e intregrase en el laberinto de galerías de la capital de España por su saber, conocimiento y rigor; siendo la galería de la madrileña calle Fúcar un espacio donde el trabajo portentoso de Magda marcaba muy buenas rutas por donde seguir con solvencia y máxima trascendencia.

Pero el destino ha sido muy cruel con la galerista algecireña. Una enfermedad implacable se la llevó muy joven cuando, todavía, tenía mucho que decir. Su profundo hueco dejado va a ser imposible de llenarse. El arte de la provincia de Cádiz, de Andalucía y de toda España , echará siempre de menos su poder y sus maneras para con el arte. Querida Magda, por siempre galerista.