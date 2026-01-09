Luz verde definitiva al proyecto para transformar la Banda del Río de Algeciras

El Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado de forma definitiva el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución 1UE1 Banda del Río, una vez concluido el plazo de veinte días hábiles de información pública que se abrió tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia sin que se presentaran alegaciones, lo que ha permitido al Consistorio validar el documento urbanístico promovido por Fincas Iscari.

La aprobación supone un avance significativo para desbloquear uno de los espacios más degradados y visibles del centro de la ciudad: un solar de más de 15.800 metros cuadrados situado entre la estación de autobuses, la calle Carteya y la avenida Gesto por la Paz. Durante años, este ámbito ha funcionado como aparcamiento improvisado, sin pavimentación ni servicios, y ha proyectado una imagen de abandono en un entorno estratégico, a escasos metros de la estación de tren y del acceso al puerto.

El proyecto de reparcelación define con precisión la nueva estructura urbana del ámbito y las obras necesarias para su integración en la ciudad. La calle Carteya, eje central del desarrollo, ampliará su sección hasta alcanzar una calzada de 6,5 metros, acompañada de aceras de 3 metros a cada lado. Esta ampliación permitirá incorporar bandas de aparcamiento en línea, mejorar la accesibilidad peatonal y ordenar un tráfico que actualmente discurre por un viario estrecho y sin continuidad.

El documento incluye también la creación de dos nuevas rotondas destinadas a mejorar la movilidad en un entorno saturado por la presencia de la estación de autobuses y el acceso ferroviario. La primera se ubicará al fondo del solar, conectando con el paso inferior hacia la estación de tren y facilitando la salida de vehículos sin necesidad de maniobras complejas. La otra se situará en el cruce de Carteya con San Bernardo, justo frente a la capilla del Santo Cristo de la Alameda. Esta glorieta permitirá que los autobuses accedan directamente a la estación sin rodear toda la manzana, reduciendo tiempos de circulación y descongestionando el entorno.

En cuanto a los equipamientos previstos, el proyecto reserva una parcela para la construcción de una residencia de mayores, cuyo edificio contará con una superficie aproximada de 3.000 m² construidos, distribuidos en planta baja más dos alturas. La planta baja se destinará a zonas comunes, servicios asistenciales y áreas de estancia, mientras que las plantas superiores acogerán las habitaciones y dependencias residenciales. El diseño contempla además espacios ajardinados perimetrales y accesos adaptados, con el objetivo de integrar el equipamiento en el nuevo tejido urbano.

El plan también incorpora más de 2.100 m² de zonas verdes y espacios públicos, que pasarán a titularidad municipal; la reordenación completa del viario interior, con nuevos tramos que conectarán Carteya con Aníbal y con la avenida Gesto por la Paz; la reserva de parcelas para usos terciarios, destinadas a dinamizar la actividad económica del entorno; la cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico, tal y como establece la normativa, y la definición de las alineaciones y rasantes que permitirán ejecutar posteriormente el proyecto de urbanización.

El objetivo es generar una estructura urbana coherente, capaz de integrar este espacio en la trama de la ciudad y de servir como base para futuras promociones residenciales y equipamientos. La actuación se enmarca en la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que facilita la regeneración de suelos urbanos obsoletos.

Un vacío urbano con más de una década de retraso

La Banda del Río arrastra un largo historial de intentos fallidos de desarrollo. El PGOU de 2001 ya la señalaba como un área prioritaria de renovación urbana, y en 2009 se aprobó un primer proyecto de reparcelación que contemplaba la construcción de viviendas y espacios libres. Sin embargo, la crisis económica, la desaparición de la promotora original y la falta de un propietario mayoritario paralizaron cualquier avance. Desde entonces, el solar ha permanecido sin urbanizar, generando problemas de movilidad, seguridad y deterioro visual en una zona que debería actuar como bisagra entre La Piñera y el centro.

La aprobación del nuevo proyecto actualiza la ordenación, adapta los usos a la normativa vigente y redefine las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, lo que permite reactivar la actuación con un planteamiento más realista y ajustado a las necesidades actuales de la ciudad.

Un impulso para la regeneración del centro

La transformación de la Banda del Río es considerada clave para mejorar la imagen y la funcionalidad del centro de Algeciras. La zona, históricamente vinculada al antiguo cauce del arroyo de la Miel y al desarrollo portuario, ha sufrido décadas de abandono y falta de inversión. La creación de nuevos espacios públicos, la mejora de la movilidad y la incorporación de actividad residencial y terciaria permitirán reactivar un entorno que hoy actúa como barrera física y visual, donde el Consistorio ha llevado a cabo de forma puntual limpiezas de choque debido al estado de abandono de todo el entorno.

El Ayuntamiento confía en que la aprobación definitiva de la reparcelación marque un punto de inflexión y permita avanzar hacia la fase siguiente: la aprobación del proyecto de urbanización, que definirá las obras necesarias para dotar al sector de pavimentación, redes de saneamiento, abastecimiento, alumbrado y demás infraestructuras básicas.

Una vez ejecutadas las obras de urbanización, el ámbito quedará en condiciones de acoger nuevas edificaciones y equipamientos, lo que abrirá la puerta a inversiones privadas y a la recuperación de un espacio que durante años ha sido una de las principales asignaturas pendientes del urbanismo algecireño.

La Banda del Río se perfila así como uno de los proyectos de transformación urbana más relevantes de los próximos años en Algeciras, con capacidad para mejorar la movilidad, la calidad urbana y la cohesión entre barrios en pleno corazón de la ciudad.