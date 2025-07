Lucía Álvarez, La Piñona: "Tengo la sensación de que estoy empezando y queda lo mejor"

Algeciras/La bailaora Lucía Álvarez, La Piñona, natural de Jimena de la Frontera (1985), abrirá este lunes el XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, una cita musical que volverá a revindicar la figura del genial guitarrista de Algeciras y al flamenco en todas sus formas, no solo en el cante y el baile, sino a través de quienes lo expresan como artistas del pincel, artesanos de la guitarra o aficionados.

Será la primera vez que La Piñona muestre su forma de bailar en el festival algecireño. "Me hace mucha ilusión bailar en Algeciras en un festival como ese, que es de mucho prestigio y que tiene una programación muy buena. Tenía muchas ganas de estar allí, porque nunca estoy, digamos, en mi tierra, nunca he estado con ninguna de mis producciones, con lo que me hace mucha ilusión estar este año en Algeciras", afirma.

Su primera educación artística la obtuvo en academias campogibraltareñas, la del bailaor y coreógrafo linense David Morales y la algecireña Silvia Rodríguez. Luego continuó su formación en Granada y en Sevilla. Presentó este año en el Festival de Jerez un montaje que denominó Lucía en vivo, en el que bailó composiciones de Manzanita, Chavela Vargas, María Jiménez o el maestro Rodrigo, entre otros, mientras mantuvo rodando su espectáculo Insaciable.

Pregunta.¿Qué veremos en su actuación en Algeciras?

Respuesta.Un formato de espectáculo de corte clásico.

P.¿Cuáles diría que son sus códigos de baile?

R.Tengo un lenguaje clásico tradicional en el sentido de que sí, que tengo un baile bastante clásico, pero con el lenguaje también actual y contemporáneo de hoy día, con el flamenco de hoy día. Tengo un baile bastante tradicional, la verdad, con un código fresco y del baile de hoy, pero clásico.

P.¿Cómo se define el baile en su opinión?

R.Todo es baile. Para mí no es una cosa solamente, ni una cuestión física únicamente. Obviamente la parte física cuenta todo y la técnica de pie es imprescindible, como lo es la técnica de cuerpo, el braceo, pero también una cabeza, una mirada. Todo es como un mosaico, de la parte de fuera que cuenta todo el cuerpo y luego de tu energía y de esa vista en un escenario y de ser artista. Creo que es un conjunto de todas esas cosas, no puede ser solo una.

P.Su primera educación artística la tuvo en el Campo de Gibraltar. ¿Qué recuerda de esa época?

R.Tengo un recuerdo de mucha inocencia, de mucho disfrute, de mucha ilusión. Era, bueno, pues como una niña que empieza a bailar, como cualquier niño que lo hace por gusto, porque de repente te gusta bailar y te apuntas y vas con mucha ilusión y con muchas ganas. Todavía no estás, digamos, contaminado por la profesión, no tienes presión de nada, simplemente vas a aprender y a disfrutar. La verdad que son unos años muy bonitos y muy determinantes también para lo que viene luego si te dedicas a ello. Pero tengo muy buen recuerdo de esa época y de mis primeros maestros, claro que sí.

P.¿Cómo se ve ahora ante el espejo?

R.Tengo siempre la sensación de que estoy empezando, que yo no sé si esto es bueno o es malo, pero siempre tengo la sensación de que tengo todo por hacer, que todavía estoy aprendiendo y que estoy empezando. Y que queda lo mejor. Es verdad que cuando paro y miro un poco atrás, pues sí, también veo todo lo que he hecho y valoro en el sitio que estoy poder dedicarme a esto y vivir de esto tantos años. Pero sí, siempre tengo la sensación de estar nueva.

P.Siempre hay una conversación entre lo viejo y lo nuevo en el flamenco

R.Es una conversación que tiene que existir. Más allá del debate, porque tienen que convivir y creo que no pueden existir unos sin los otros. Para hacer algo nuevo tienes que conocer lo viejo, tienes que conocer el flamenco y tienes que ser un experto porque se supone que te tiene que gustar mucho el flamenco. Luego, pues somos una generación distinta, estamos influenciados por otras artes, por otras disciplinas artísticas, y eso también se traduce a otro tipo de lenguaje y también el baile ha evolucionado, lo estamos llevando a programaciones y a sitios que antes no estaba y ahora mismo tiene un nivel muy alto.

P.Paco de Lucía integró muchos sonidos en el flamenco

R.No podríamos entender el flamenco de hoy, creo, sin Paco de Lucía. Él le dio la vuelta al flamenco, cambió el sonido, cambió la armonía, cambió la melodía, introdujo el cajón, que es algo que ahora mismo parece que no entendemos el flamenco sin la percusión. Es imposible no identificarse con eso. Desde luego hay un antes y un después en el flamenco, no solo en la guitarra, sino en el flamenco en general, con Paco de Lucía.

P.Usted dice que le gusta lo punky que ve en algunos artistas flamencos. ¿Eso qué significa?

R.Creo que eso está dentro de mí, no porque yo vaya de punky ni nada, sino porque para mí el flamenco es lo más punky que hay, por eso lo digo mucho con el discurso más bien de Lucia en vivo porque ahí, bueno, es como un concierto, digamos, con energía de rock, pero el flamenco es una cosa muy punky en el sentido de que está fuera de todo, sigue siendo un poco anacrónico también y eso creo que lo hace muy particular. Aunque nos negamos a veces, pero en realidad está fuera de masas. He escuchado cantar a Paquera, o la veo en un vídeo, o veo a Juana la del Pipa y yo creo que eso es lo más radical que puede existir, la verdad.