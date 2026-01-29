La lluvia provoca filtraciones en San Antonio y obliga a reubicar las imágenes de la Sagrada Mortaja de Algeciras

Los fuertes e intensas precipitaciones que han azotado al Campo de Gibraltar en los últimos días, con las imponentes borrascas, han provocado notables contratiempos en la Parroquia de San Antonio, en Algeciras. La persistencia de la lluvia ha generado filtraciones de agua que afectan especialmente la zona del altar y naves laterales. Enclaves que no están sobreprotegidos, doblemente, por el coro del templo, y en ellos habitualmente se ubican los titulares de la Hermandad de la Sagrada Mortaja que se ha visto obligada, por precaución, a reubicar las imágenes en una zona más resguardada. Este fuerte temporal ha puesto de manifiesto y desvelado la detección de fisuras y pequeñas grietas que han facilitado el paso del agua.

Esta situación ha obligado a la Hermandad de Mortaja a tomar medidas preventivas para salvaguardar de la mejor manera sus imágenes titulares, que fuentes consultadas de la cofradía, aseveran que todo se hizo por mayor seguridad y que las tallas no han sufrido daño alguno. Por mayor precaución, éstas han sido reubicadas temporalmente bajo el coro, cerca de la entrada principal, una de las zonas más resguardada del templo, con el objetivo de preservar su estado y evitar daños derivados de la humedad.

A todas luces, a corto plazo, no se vislumbra una solución rápida ya que las previsiones siguen siendo moderadamente altas de continuas lluvias en los próximos días, lo que complica cualquier intervención inmediata. No obstante, se plantea la necesidad de abordar un proyecto de aislamiento y recubrimiento de las zonas más vulnerables, especialmente del tejado, para garantizar la seguridad estructural del templo y la protección de sus bienes.

La Parroquia de San Antonio, es uno de los referentes religiosos de la ciudad y desde hace años acoge como sede a la Hermandad de la Sagrada Mortaja, con sus Imágenes Titulares del Santísimo Cristo de la Caridad y María Santísima de la Piedad, además de las devociones de Santa Ángela de la Cruz y San Bernardo, también expuestos al culto con talla.

Es cierto, al menos así lo parece, que tras un intenso martes y miércoles se rebaja algo la presión de fuertes precipitaciones y la situación no es tan alarmante. Igualmente, por precaución se han tomado estas medidas cautelares y temporales para preservar el patrimonio, afortunadamente sin lamentar especialmente sustanciales daños materiales.

Fue la propia corporación del Viernes Santo quién dio a conocer la situación a través de sus canales de Redes Sociales, en primer lugar, solicitando la ayuda de material (mantas, cubos, etc.), algo que ya está organizado y también publicó la fotografía de las imágenes para dar tranquilidad a toda la comunidad, hermanos y fieles.

Sin duda, el mundo de las hermandades tampoco se ha librado de las consecuencias de estas fuertes borrascas que despiden el mes de enero.