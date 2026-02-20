Algeciras se llena de color y alegría con la Cabalgata del Humor del Carnaval Especial

Las calles de Algeciras se han llenado este viernes de coplas, risas y diversión con la celebración de la Cabalgata del Humor, el primer gran acto del Carnaval Especial de Algeciras 2026. A las 18:00 partió el desfile, lleno de colorido, animación y espontaneidad que recorrió las avenidas Virgen del Carmen, Príncipes de España, Fuerzas Armadas y Blas Infante para culminar en la emblemática Plaza Alta.

Numerosas agrupaciones y comparsas locales, acompañadas de charangas y animación, pusieron ritmo y chispa con sus coplas y coreografías, arrancando aplausos y carcajadas del público.

En las carrozas marchaban la Diosa del Carnaval Especial 2026, Ana Tadeo Bóveda, acompañada por sus Ninfas: Natalia Ríos Muñoz, Triana María Leiva Losada, Ydayra Corbacho Pérez, Sonia Navarro Cayuela, Candela Lara Rodríguez y Maía Teresa Ortega Cortés. La Cabalgata también contó con la participación de figuras de la fiesta de este año, como José Antonio Aragón Tete, que encarna al popular Dios Momo; Fran Amado, el pregonero, y otros personajes que forman parte del imaginario carnavalesco de la ciudad, mezclando tradición y humor.

La fiesta continúa por la noche con la actuación a partir de las 21:30 en la Plaza Alta de la chirigota Los muerting planner, de Antoñito Molina, mientras que a las 23:00 se inaugurará la carpa joven en el Lago Marítimo, con el DJ Álvaro Cantudo y la Fiesta Buitreo.

Sábado de fiesta, coplas y concurso de disfraces

Tras la cabalgata, la jornada del sábado se plantea intensa y familiar. A partir de las 13:00 tendrá lugar la Gran Ada Popular en la Plaza Alta con música y degustaciones tradicionales, en un ambiente festivo que se extenderá durante toda la tarde. Al mismo tiempo, en la Peña Cine Cómico, se celebrará la 33ª Inesperada Popular, una cita que llenará la calle Fuentenueva con el carnaval más puro.

Por la tarde, a las 16:00, la Plaza Alta acogerá el concurso de disfraces infantil, benjamín y juvenil, acompañado de espectáculos y actividades de animación.

Al caer la noche, el ambiente se trasladará al Lago Marítimo, donde actuarán a partir de las 20:00 los artistas Andrés Sánchez El Ventolera y Antonio Moncada antes del concierto de Riki Rivera, previsto para las 21:30, y posteriormente será el turno del DJ Diego Macías.

El plato fuerte de la noche tendrá lugar a partir de las 23:00 en la Plaza Alta con la actuación de la chirigota del Yuyu, Los que van a coger papa, que hizo reír a propios y extraños con su estilo inconfundible y su repertorio lleno de ingenio.