España inmoviliza al 'Lila Mumbai' en el Puerto de Algeciras por sospechas de transportar material militar hacia Libia

El buque Lila Mumbai se encuentra desde la tarde de este domingo, 31 de agosto, en el principal fondeadero del Puerto de Algeciras, donde deberá resolverse su futuro inmediato. El carguero, bajo bandera de Liberia, fue inmovilizado en Ceuta el pasado 27 de agosto por orden de la Dirección General de Política Exterior y de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que surgieran sospechas de que transportaba material con posible uso militar con destino a Bengasi (Libia), en aparente violación del embargo de armas decretado por Naciones Unidas.

Según ha informado El Faro de Ceuta, el barco partió en origen del puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos) y fue retenido en la bahía norte ceutí hasta este domingo, cuando se autorizó su traslado a aguas algecireñas. La operación estuvo escoltada por dos embarcaciones de la Guardia Civil, en un dispositivo en el que también participaron efectivos de Aduanas y de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas).

La decisión de desplazarlo a Algeciras responde a motivos logísticos: el puerto ceutí carece de capacidad para llevar a cabo una eventual descarga e inspección de las embarcaciones que el carguero transporta en su interior y que podrían ser objeto de intervención. En el puerto algecireño, en cambio, sí existen los medios técnicos y humanos necesarios para realizar un análisis exhaustivo y, en su caso, proceder al decomiso del material.

El buque, de acuerdo con los registros de tráfico marítimo consultados en línea, tenía como destino inicial el puerto libio de Bengasi, un punto bajo estricta vigilancia internacional por el riesgo de suministro ilegal de armamento. La resolución de Capitanía Marítima en Ceuta se enmarca precisamente en los controles reforzados que aplican tanto la ONU como la Unión Europea a este tipo de rutas sospechosas.

Por el momento, el Lila Mumbai permanece bajo control de las autoridades en Algeciras, a la espera de que se determine si se procede a la intervención del material que transporta o si, finalmente, se le permite continuar su travesía.