Algeciras/Un aplauso de alegría ha resonado este jueves en la calle Cara Ancha de Algeciras cuando una comitiva judicial ha anunciado a Saray Muñoz -una mujer separada, en paro, víctima de violencia de género y con dos hijas enfermas menores de edad- que podían quedarse en su casa de la barriada de Los Toreros al menos un mes más. La Justicia ha decidido aplazar el desahucio para dar tiempo a esta familia a encontrar una vivienda en la que establecerse. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya está en la tarea.

"Se va a suspender no por qué la plataforma esté aquí, sino porque sabemos la situación suya", ha explicado la secretaria judicial a Saray Muñoz, que hace tres meses perdió a su madre y no podía contener las lágrimas de emoción tras recibir la noticia en plena calle, rodeada de vecinos y amigos que han aplaudido la humanidad demostrada esta vez por la Justicia. Otro integrante de la comisión judicial le ha recordado que "tarde o temprano" tendrá que abandonar la casa y le han recomendado que acuda a los servicios sociales para que le ayuden. "Es pan para hoy y hambre para mañana. Vaya a Servicios Sociales y que la ayuden", le han insistido.

Lágrimas de emoción en Algeciras por el aplazamiento del desahucio de una mujer maltratada con dos hijas enfermas / Erasmo Fenoy

Saray Muñoz ha sido víctima de su exmarido, que dejó de pagar la hipoteca e ignoró el proceso para evitar el desahucio, y de su abogado, que no presentó el incidente de vulnerabilidad en el plazo estipulado. Ambos procedimientos hubieran evitado el lanzamiento o, al menos, lo hubieran demorado años. El exmarido y el abogado le han generado una situación de "indefensión" que a punto ha estado de dejarla en la calle con dos hijas enfermas de 17 y 11 años sólo tres días después de conocer que debía abandonar la casa este jueves.

La propia Saray ha contado su historia en el portal. "Me casé. Mi ahora exmarido compró la vivienda, pero a nombre de él, sufrí violencia de género, en 2014 empecé el divorcio y se me dio en 2016. La jueza, en el convenio regulador, dictaminó que quien se quedaba en la casa eran las menores y con ellas, yo, que tengo la guardia y custodia. Este señor desapareció de nuestras vidas, no paga la vivienda y no me da manutención. Lo tengo denunciado. El año pasado recibí una carta en la que decía que mi casa estaba en subasta. Yo no lo sabía. Me fui al juzgado y cogí un abogado de oficio, al que le presenté todos los papeles, por ejemplo que estoy cobrando el ingreso mínimo vital. El abogado no me ha defendido. Me enteré el viernes (del desahucio) porque vino un procurador de la parte contraria para verificar que ya no estábamos aquí. Le dije que no tengo notificación de nada y le enseñé los WhatsApp en los que hablo con mi abogado, que me lee y no contesta. El lunes fui al juzgado y efectivamente me dieron la notificación de que este lunes tengo que abandonar mi domicilio", ha relatado con voz entrecortada.

"Tengo toda una vida en esta casa. Veinte años y no tengo dónde ir. No tengo familia aquí, la que me queda está en Asturias. Mi madre falleció hace tres meses y no tengo padre desde los diez años. Mi hija mayor está a la espera de que le operen de la espalda y se me puede quedar en una cama. La pequeña tiene una enfermedad en los riñones por la que, cada seis meses, tengo que llevarla a Cádiz", continuó.

Mari Carmen Pérez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la ha acompañado en todo momento. "Su exmarido no se ha defendido en ningún momento de la ejecución hipotecaría. Ha dejado pasar el trámite. Ella sólo se ha defendido para demostrar que es una familia sin recursos. Sólo con los viajes a Cádiz tiene un gasto extraordinario de médicos y demás. Estos meses atrás ha estado pendiente de su madre hasta que ha muerto. Si hubiéramos conocido el lanzamiento hacemos un expediente de nulidad extraordinaria por vulnerabilidad y se suele para por la Ley. Si el juez no sabe que existe esa vulnerabilidad no puede actuar. La comitiva judicial ha tenido buena fe", ha subrayado cuando Saray Muñoz ha dejado de abrazarla en señal de agradecimiento.