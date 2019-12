Kube subraya que cuenta con todos los permisos y agradece el apoyo de sus clientes

Los responsables de la discoteca Kube, de Algeciras, han emitido un comunicado dirigido a sus "clientes, amigos y público en general" en el que subrayan que el local cumple con todos los permisos necesarios y que su actividad se desarrolla con toda normalidad.

El comunicado se produce después de que en la madrugada del pasado domingo tuviese lugar una intervención de varias horas de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local, en la que se pidieron los permisos del establecimiento y en la que se identificó a las personas presentes.

Fuentes policiales consultadas por Europa Sur indicaron que el operativo respondió a la acumulación de denuncias este año por peleas, tanto dentro como fuera del local, una afirmación negada parcialmente por los responsables de la discoteca, que rechazan la existencia de incidentes en el interior de su establecimiento.

El comunicado agradece a los clientes su apoyo y comportamiento durante las horas en que la discoteca estuvo ocupada por los agentes y subraya que estos no detuvieron a ninguna persona y que tampoco encontraron armas o drogas. El texto literal de la nota reza así:

"Ante todo pedir disculpas a todas las personas que se encontraban el pasado sábado 30 de noviembre [madrugada del domingo, 1 de diciembre] dentro del local por las molestias ocasionadas, ya sabemos que todos los controles que se realizan en aeropuertos, estaciones de tren, carreteras, etc, etc nos incomodan pero también sabemos que este trabajo de la Policía está para reafirmar la seguridad de todos los ciudadanos en todos los lugares, sean públicos o privados y ello también es de agradecer y reconocer.

De toda esta actuación, la dirección de Kube saca una conclusión y es que tenemos una clientela de 10 con mayúsculas.

En el momento de la inspección por parte de la Policía, se encontraban dentro de la discoteca alrededor de 400 personas, pues bien, la Policía ha comunicado que no ha encontrado absolutamente ningún rastro de drogas, ningún rastro de armas, ninguna persona sospechosa, ninguna persona reclamada por la Justicia, ninguna persona ha sido detenida, no se ha encontrado a ningún menor, y todos atendieron a las indicaciones policiales con la máxima educación y civismo. Ello es digno de reconocer porque no es agradable para nadie salir a divertirse y encontrarse en medio de ésta situación, que hemos de aceptar como ciudadanos.

Asimismo, se ha confirmado que la Sala tiene toda la documentación en regla y que mantiene actualizados todos los protocolos de seguridad, como procede y como merece nuestra clientela.

Esta es la buena y verdadera noticia, la única, (lejos del amarillismo de algunos medios informativos) y, es que todos nos encontrábamos en un local completamente seguro un sábado a las 4:30 de la madrugada rodeados de 400 personas y que tal público actuó con la máxima educación y civismo.

Y es esto lo que queremos transmitir, y aunque hayamos sufrido molestias, ustedes como clientes y nosotros como empresa que veíamos cómo se les estropeaba la noche de fiesta, que nos permita reconocer y darnos cuenta que estamos y vivimos en una ciudad maravillosa con una gente maravillosa a pesar de que la prensa y la TV solo hablen de Algeciras en cuestiones de drogas, clanes, mafias y demás historias.

Y por último, agradecer la labor de las Policías Local y Nacional, que siempre están ahí cuando se les necesita, mostrando ésta parte su compresión por su trabajo y su plena disposición a colaborar siempre con las mismas, en aras de la seguridad de todos.

Aprovechamos ésta ocasión para desearles a todos una FELIZ NAVIDAD.

Muchas gracias y buenas noches".