La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE contra el PP por un vídeo del parque María Cristina

La Junta Electoral de Zona de Algeciras ha determinado que el Partido Popular no incumplió Ley Orgánica del Régimen Electoral General durante la campaña de las pasadas elecciones municipales por haber difundido en la pagina personal de Facebook del alcalde, José Ignacio Landaluce, un vídeo de la remodelación del parque María Cristina, que reabrió al público tras su reforma durante la campaña sin que se realizara un acto oficial.

El PSOE presentó una denuncia, que fue aceptada por la Junta Electoral de Zona, mientras que el PP presentó un recurso al afirmar que el vídeo no había sido elaborado por el Ayuntamiento y no se había compartido en perfiles oficiales.

El Ayuntamiento infirma de que la autoridad electoral establece que el alcalde actuó "conforme a derecho y sin infringir ningún precepto legal" durante la campaña, ya que el vídeo sobre el desarrollo de las obras del Parque María Cristina "se difundió en una red social privada, no está calificado como información institucional del Ayuntamiento al no ser publicado en ningún perfil público del Consistorio y no fue sufragado con fondos públicos".

"El equipo de gobierno municipal actuó de acuerdo a la normativa electoral de forma responsable y transparente, tal y como ha sido respaldado por la resolución de la Junta Electoral de Zona de Algeciras por unanimidad esta semana", indica el Consistorio.