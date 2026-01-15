La Junta refuerza la educación inclusiva en Algeciras con nuevas aulas específicas y mejoras de accesibilidad

La Junta de Andalucía continúa avanzando en el refuerzo de la educación pública en Algeciras con la creación de nuevas aulas específicas y la mejora de la accesibilidad en varios centros educativos de la ciudad, una actuación que busca dar una respuesta más eficaz y equitativa al alumnado con necesidades educativas especiales y avanzar hacia un modelo de escuela plenamente inclusiva.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional está ejecutando actualmente estas actuaciones en los CEIP Caetaria, Nuestra Señora de Europa y Santa Teresa, así como en el IES Getares, con una inversión conjunta que supera los 175.000 euros. Los trabajos, que se encuentran en fase de construcción, están destinados a reformar y adecuar espacios educativos para dotarlos de las condiciones necesarias que garanticen una atención especializada y de calidad.

Este jueves, 15 de enero, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto al concejal de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, Javier Vázquez, ha visitado los CEIP Caetaria y Nuestra Señora de Europa para comprobar sobre el terreno el avance de las obras.

En el CEIP Caetaria, la inversión supera los 41.000 euros e incluye, además de la dotación del aula específica, la construcción de un aseo adaptado en la planta baja, una rampa interior de acceso al comedor y un vestíbulo de entrada a este espacio, mejorando de forma notable la accesibilidad del centro.

Por su parte, en el CEIP Nuestra Señora de Europa se están llevando a cabo actuaciones por un importe similar, en torno a los 41.000 euros, destinadas a la dotación del aula específica y a la construcción de un aseo adaptado, una mejora clave para el alumnado con movilidad reducida.

Las inversiones se completan con los trabajos en el CEIP Santa Teresa, donde se destinan más de 42.000 euros para la creación del aula específica y un aseo adaptado, y en el IES Getares, con una inversión aproximada de 51.000 euros para actuaciones similares.

Durante la visita, Javier Ros ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora de las infraestructuras educativas, la igualdad de oportunidades y el apoyo a las familias, destacando que “apostar por centros más accesibles y preparados es fundamental para responder a la diversidad del alumnado”. Asimismo, ha remarcado que invertir en educación inclusiva “es invertir en futuro” y ha reafirmado la voluntad de la Junta de seguir desarrollando proyectos que fortalezcan la red de centros públicos en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de la provincia.

Por su parte, el concejal de Educación, Javier Vázquez, ha agradecido el compromiso de la Junta de Andalucía y, en especial, el apoyo del subdelegado en la comarca, Javier Ros, así como del delegado territorial, José Ángel Aparicio, por continuar apostando por los centros educativos algecireños con inversiones “tan importantes” como la creación y dotación de aulas específicas y las mejoras en accesibilidad.

Vázquez ha extendido también su agradecimiento a la dirección y a toda la comunidad educativa del CEIP Caetaria, así como del resto de centros de la ciudad, destacando su colaboración constante y la facilidad para trabajar de manera conjunta con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que se detectan en los colegios de Algeciras.