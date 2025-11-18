La Junta convoca en Algeciras el primer foro de estrategias de futuro para las peñas flamencas

La Consejería de Cultura y Deporte ha anunciado la celebración del primer foro de estrategias de futuro para las peñas flamencas de Andalucía, un encuentro que tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, en Algeciras. La consejera Patricia del Pozo destacó en sede parlamentaria que estas jornadas permitirán “reunir a todo el tejido asociativo para intercambiar experiencias y proponer mejoras en la gestión”.

Del Pozo enmarcó esta iniciativa dentro de la conmemoración del 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una efeméride que ha permitido “profundizar en el papel fundamental de las peñas en la transmisión y dinamización de lo jondo” y evidenciar la necesidad de diseñar nuevas líneas de trabajo que garanticen su continuidad.

El foro reunirá a un centenar de peñistas y agentes del sector para reflexionar sobre los retos actuales del movimiento peñístico, desde la incorporación de nuevos públicos hasta la profesionalización de la gestión y la digitalización de sus actividades. La consejera destacó que esta convocatoria coincide también con el 40º aniversario de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.

“Queremos que las peñas se conviertan en agentes dinámicos de la cultura contemporánea, capaces de dar respuesta a los retos del siglo XXI”, señaló Del Pozo, quien subrayó que el foro forma parte de una estrategia más amplia de apoyo al sector.

La Junta recordó que este encuentro se suma a otras medidas impulsadas en 2025, como la convocatoria de subvenciones para la promoción del tejido asociativo, el circuito de peñas —cuyo presupuesto ha crecido un 20 %— y el circuito andaluz de jóvenes flamencos, orientado a ofrecer oportunidades de creación y atraer nuevo público. En total, estas iniciativas suman 350.000 euros en aportaciones para las peñas andaluzas.

El foro forma parte del programa conmemorativo del aniversario del reconocimiento de la Unesco, que según Del Pozo “mira al flamenco de forma abierta y plural” y reivindica este arte como identidad andaluza, herramienta educativa y motor económico.