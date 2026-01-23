La Junta y el Ayuntamiento de Algeciras culminan la cesión de los terrenos para un centro de día tras un año y tres meses de trámites

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras han suscrito el convenio para la cesión de una parcela municipal en la Avenida de Venecia, en la zona de San José Artesano, para la futura construcción de un nuevo centro de día para personas mayores. La conclusión de todos los trámites se ha prolongado durante un año y tres meses, puesto que la primera intervención tuvo lugar a finales de septiembre de 2024 con el acuerdo de cesión por parte de la junta de gobierno del Consistorio.

El convenio establece que la transmisión y entrega de la parcela se hace de forma gratuita por parte del Consistorio algecireño mediante mutación demanial subjetiva.

Este espacio, que ahora pasa a manos de la Junta de Andalucía, tiene 1.479 metros cuadrados en los cuales se construirá un nuevo centro de día para personas mayores que estará adscrito a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El nuevo centro permitirá mejorar la atención a los mayores de la localidad, sumándose al complejo integral que está proyectado en El Cobre.