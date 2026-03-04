La Junta adjudica de forma definitiva por 27 millones las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras tras concluir el plazo de alegaciones

La Junta de Andalucía ha anunciado este jueves la adjudicación definitiva de las obras para construir la Ciudad de la Justicia de Algeciras por 27 millones de euros. Aunque la Administración autonómica ya informó el pasado 30 de diciembre de que el contrato se había adjudicado, indica que ahora ha finalizado sin incidencias el plazo de presentación de posibles recursos y que los trabajos podrán arrancar en breve. El proyecto, pendiente desde hace dos años respecto al calendario inicialmente anunciado, permitirá concentrar los órganos judiciales actualmente repartidos en cinco sedes y mejorar la atención a los ciudadanos.

El contrato ha sido formalizado con la UTE formada por Soluciona Obras y Servicios SLU, Lirola Ingeniería y Obras SL y Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente SL por un importe de 26,9 millones de euros (IVA incluido). La obra se desarrollará en dos fases para no interferir con la actividad judicial y tendrá un plazo total de 38 meses.

La Junta recuerda que la Ciudad de la Justicia de Algeciras es una demanda histórica y permitirá acabar con la actual dispersión de los órganos judiciales en cinco inmuebles y la falta de espacio para ofrecer un servicio moderno. De las cinco sedes actuales sólo se mantendrá junto a la nueva construcción la de la Plaza de la Constitución, que unificará las Secciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa. Se pasará así de cinco edificios con un total de 9.405 metros cuadrados a dos con el doble de espacio (18.152 metros cuadrados).

La primera fase consiste en la construcción de un torreón de seis plantas junto al actual edificio de la Audiencia, mientras que se demolerá únicamente el pabellón norte en desuso. Una vez finalizada, se trasladará la actividad a la nueva estructura y comenzará la segunda fase, que incluye la demolición completa del edificio actual y la construcción de dos plantas y un sótano adicionales.

El nuevo complejo permitirá duplicar el espacio disponible, pasando de los actuales 9.405 metros cuadrados repartidos en cinco sedes a 18.152 metros cuadrados concentrados en dos edificios, incluyendo salas de vistas, zonas para detenidos, aparcamientos, salas Gesell para víctimas vulnerables y espacios accesibles y sostenibles.

Según la Junta, la Ciudad de la Justicia de Algeciras será un edificio innovador y emblemático, con gran cristalera que permitirá vistas al Peñón y la bahía, eficiencia energética casi nula y cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas e iluminación LED. Se concentrarán los órganos de jurisdicción penal, mientras que los civiles permanecerán en la sede de la Plaza de la Constitución.