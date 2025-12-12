El tiempo
Fotos de la entrega del premio Ateneo José Román de Algeciras 2025 a Juan Moya
Fotos de la entrega del premio Ateneo José Román de Algeciras 2025 a Juan Moya / Claudio Palma

Juan Moya recibe el Premio Ateneo 2025 por su labor documental y su aportación a la cultura campogibraltareña

Recibe un reconocimiento a su extensa trayectoria como cronista gráfico de la vida cultural del Campo de Gibraltar

12 de diciembre 2025 - 23:19

El Ateneo José Román de Algeciras ha hecho entrega este viernes del Premio Ateneo 2025 a Juan Moya, elegido por los socios de la entidad como reconocimiento a su extensa trayectoria como cronista gráfico de la vida cultural del Campo de Gibraltar. El galardón premia su dedicación como testigo permanente de los eventos culturales de la comarca, que registra y difunde a través de grabaciones, fotografías y emisiones en directo en redes sociales.

La junta directiva del Ateneo destacó que Moya “pone a disposición de cualquier persona un archivo documental único”, fruto de años de registro, clasificación y difusión de actividades vinculadas a autores, artistas e intelectuales de la zona. Además, la entidad valoró la biblioteca especializada que el premiado ha reunido con obras de escritores campogibraltareños, un trabajo que está dando forma a “una obra magna que recopilará todos los libros publicados en la comarca desde sus inicios hasta la actualidad”.

Durante su intervención, el galardonado agradeció emocionado la distinción y dedicó el premio a su esposa, “quien más padece las ausencias de su incansable recorrido por todos los actos culturales y sociales que se celebran en la ciudad y su entorno”.

El acto de entrega del premio reunió a un amplio número de representantes culturales, sociales y políticos de Algeciras y la comarca. Entre los asistentes se encontraba la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, quien reiteró la idoneidad del reconocimiento: “Juan Moya es la memoria gráfica de la ciudad. Su empeño en capturar cada instante de nuestra vida cultural demuestra no solo su esfuerzo, sino su profunda pasión por Algeciras”.

Pintor subrayó que “raro es el acto cultural en el que no esté grabando y fotografiando para engrosar su amplísimo archivo”, y añadió que la colección bibliográfica que mantiene “refuerza aún más la justificación de un premio plenamente merecido”.

Los finalistas de esta edición fueron el profesor e investigador Alberto González Troyano, considerado el mayor experto español en literatura del siglo XVIII, y el cantante Antonio Romera ‘Chipi’, vocalista de La Canalla y premiado por su espectáculo El bar nuestro de cada día.

