Juan Andrades Azorit proclama la Navidad Especial 2025 en un emotivo pregón en el teatro Florida

Algeciras se vistió de ilusión y tradición en la tarde de ayer con el Pregón de la Navidad Especial 2025, que tuvo lugar en el Teatro Municipal Florida y estuvo protagonizado por Juan Andrades Azorit.

En su presentación, el alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó la entrega de Juan Andrades Azorit a las grandes tradiciones de Algeciras, que ya le llevaron a ser pregonero de la Semana Santa en 2024. Tras recibir el nombramiento, el cofrade agradeció al Ayuntamiento la distinción y comenzó un recorrido por las distintas barriadas de la ciudad, evocando en cada una de ellas detalles que rememoran el espíritu navideño. El pregonero subrayó además la importancia de la Navidad como uno de los pilares de la identidad cultural local, estrechamente vinculada con la tradición cristiana que celebra el nacimiento del Hijo de Dios.

Juan Andrades Azorit, durante el pregón. / Erasmo fenoy

El acto culminó con la tradicional proclamación de los personajes de la Navidad Especial 2025. Los Reyes Magos de Oriente estarán representados este año por Ignacio Castañeda (Melchor), José Luis Lara (Gaspar) y David Orta (Baltasar). La popular Mía Crespo asumirá el papel de Estrella de la Navidad, mientras que Juan Trapero será el Mensajero de Sus Majestades los Reyes Magos. Francisco “Paco” Gutiérrez retomará su papel como Cartero Real, continuando una tradición muy querida por los algecireños.

El evento contó también con la actuación de la rondalla Los Pastores del Lorca, que recibió un merecido reconocimiento por sus cuarenta años de historia, aportando música y alegría a un acto que, un año más, hizo brillar la Navidad en Algeciras.

Además, del regidor, el acto contó con la presencia de la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, así como de una amplia representación del equipo de Gobierno y otros miembros de la corporación municipal. Entre los asistentes también se encontraban destacadas personalidades de la vida política y social de la comarca, como el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio; el vicepresidente tercero de la Diputación de Cádiz, Jacinto Muñoz; y la diputada autonómica Pilar Pintor.