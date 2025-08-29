Un joven de 19 años, detenido en Algeciras por acoso sexual y chantaje a una menor de 13 años de Teruel

Zona de la avenida Virgen del Carmen en la que se produjo la detención en julio.

El detenido por la Guardia Civil en Algeciras el pasado 8 de julio por un caso de sextorsión que avanzó Europa Sur, en una operación llevada a cabo por orden de un juzgado de Teruel, se trata de un joven de 19 años acusado de tres delitos de acoso sexual a una menor de 13 años a través de redes sociales.

La investigación, enmarcada en la operación Alkitan, se inició en julio de 2024 en la provincia de Teruel, después de que la víctima, vecina de la zona, denunciara haber sido acosada y expuesta públicamente en internet.

A partir de esa denuncia, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Teruel asumió las pesquisas y, tras meses de trabajo, logró localizar al presunto autor en la localidad de Algeciras. Fue cuando la Guardia Civil realizó la operación con registro en la avenida Virgen del Carmen, frente al puerto.

Según los investigadores, el detenido utilizó perfiles falsos para contactar con la menor, ganarse su confianza y obtener material sexual explícito, ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Posteriormente, la habría chantajeado con difundir dicho contenido si no enviaba más imágenes, para llegar finalmente a publicarlas con el fin de humillarla.

Agentes de la UOPJ de Teruel, con el apoyo de la UOPJ y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Algeciras, llevaron a cabo tres registros en domicilios y en un local comercial, donde hallaron conexiones IP relacionadas con los hechos y se incautaron del teléfono móvil empleado para los delitos.

El detenido y las diligencias practicadas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Calamocha (Teruel).