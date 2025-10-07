Un joven de 14 años resulta herido al caer con su patín por un bache frente al IES Saladillo en Algeciras

Un joven menor de edad de 14 años ha sufrido una caída en la tarde de este martes mientras circulaba con su patín por el carril bici situado frente al Instituto de Educación Secundaria (IES) Saladillo, en la avenida Gesto por la Paz, en Algeciras.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran un pronunciado bache en el pavimento, justo en el punto donde el joven perdió el equilibrio y cayó al suelo. Varios testigos han señalado que el accidente se produjo a causa del mal estado del acerado y del firme del carril bici, que presenta desperfectos visibles.

El bache que ha ocasionado el accidente. / E.S.

Hasta la zona se desplazó una ambulancia con personal sanitario para atender al menor, que permanecía en el suelo tras la caída. El incidente ha reavivado las quejas vecinales sobre la falta de mantenimiento en diferentes tramos de la vía, utilizada a diario por peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos.