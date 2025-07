José Carlos Gómez, guitarrista: "Presentar 'Huellas de Dios' en Algeciras será como cerrar el círculo"

Algeciras/El guitarrista algecireño José Carlos Gómez presentará este jueves sobre el escenario del parque María Cristina de Algeciras su obra musical más reciente, Las Huellas de Dios, en el marco del XI Festival Internacional de Guitarra Paco de Lucía, organizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Como compositor, considera que el espectáculo será "como cerrar el círculo" porque sus composiciones tienen como origen y como norte la herencia del genial guitarrista.

"Como dice Rubén, mi manager, este disco es mi tesis vital. Presentarlo en Algeciras es como el sitio donde debe ser, donde termina de cerrar el círculo ese disco, yo creo. Es la tierra de Paco, es mi tierra, son mis raíces, donde yo crecí, son mis recuerdos de chico, son mis recuerdos con los flamencos de Algeciras. Yo ya soy de una generación que vivió el final, quizás, de un ciclo de flamenco en Algeciras, cuando todavía estaban Andrés Rodríguez, el Tío Evaristo, el Tío Mollino. Toda esa gente las he conocido y me he codeado con ellas", afirma.

Entre esa gente, ese compendio de memoria e influencias también están Canela de San Roque, Antonio Madreles, que para Gómez fue su universidad. "Igual que haber conocido en Algeciras a Antonio Sánchez, a Luzía, toda esa familia, todo eso está en ese disco. El disco está lleno de emociones, de recuerdos, y aquí es como cerrar el círculo y los fuegos artificiales", añade.

El guitarrista algecireño interpretará todo su último disco completo, con una pieza sorpresa añadida. Lo hará con una formación de gala, con el cantaor Rafael de Utrera como artista invitado; Abel Arana al baile; a las palmas, Francisco Roca; a la flauta y a la armónica, Manuel Peralta; a la guitarra, al cante y a las palmas, Dani Bonilla, y también a las palmas y dos percusiones con Álex Fernández y Paco Vega.

Me siento todos los días muy agradecido, me siento bien, muy realizado con todo lo que he hecho y lo que tengo es una gana de tocar increíble en el parque María Cristina"

Gómez acumula muchas y buenas experiencias con Las Huellas de Dios: "Lo más bonito que ha tenido ese disco en el escenario es verle los ojos a la gente después. Ha sido la sensación más bonita, porque he visto a la gente emocionada. Muchísima gente me ha dicho que ha llorado en el concierto. Y es que este concierto tiene una carga emocional muy grande. Porque se ha basado en la vida de un genio tan grande y están puestas muchas emociones. Eso la gente lo percibe, no solo la que le gusta la guitarra o que le gusta el flamenco, sino que he visto a muchísimas personas que quizás no había ido nunca a un concierto de guitarra y me han dicho que volvería a verlo otra vez".

El artista se reconoce en un momento vital muy feliz, predispuesto con muchas ganas de tocar: "Me siento todos los días muy agradecido, me siento bien, muy realizado con todo lo que he hecho y lo que tengo es una gana de tocar increíble en el parque, la verdad, porque me lo paso muy bien en el escenario. Los artistas que vienen conmigo son fenómenos, ya no sólo como músicos, sino como personas. Todos sonríen en el escenario y eso es una maravilla".

Gómez le augura a su disco homenaje a Paco de Lucía mucho recorrido todavía y mantiene incógnitas sobre sus próximos pasos en cuanto a la creación de composiciones. "Cada vez es más difícil ponerte a componer porque el entorno de cómo está todo, de cómo está realmente la sociedad y eso se refleja en la música, es complicado. Inspirarte es difícil, te tienes que aislar totalmente para poder volver a conectarte con ese lugar donde te conectas y empiezan a venir las cosas. Entonces no sé de dónde me va a llevar, pero el camino está siendo muy bonito", señala.

Tiene cita en Santander, a primeros de agosto, para ofrecer un espectáculo basado en Algeciras. Y hay algo más, aunque no quiere desvelarlo.