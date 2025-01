José Andrés recuerda el poder de los inmigrantes como "puentes" tras recibir la Medalla Presidencial de la Libertad

Algeciras/José Andrés, el chef español conocido tanto por su popular cocina como por su labor humanitaria, ha sido distinguido por la Casa Blanca con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil que otorga Estados Unidos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el asturiano ha expresado su gratitud con palabras que reflejan su compromiso con la solidaridad y los valores que lo han guiado a lo largo de su carrera.

“Cuando llegué por primera vez a Washington DC en 1993, el senador Moynihan me dijo: Si amas a América, América siempre te corresponderá. Hoy, me siento honrado de recibir la Medalla Presidencial de la Libertad. Sé que los inmigrantes son puentes… construimos mesas más largas que nos conectan a todos. Y creo que compartimos la responsabilidad de crear una América aún mejor, una donde el sueño americano pueda ser alcanzado por todos, sin importar cómo luzcas o de dónde vengas”, ha afirmado José Andrés en su publicación.

El chef, que lleva más de tres décadas en Estados Unidos, ha destacado también el impacto de su labor filantrópica: “Los chefs como yo alimentamos a unos pocos, pero nuestro destino es alimentar a muchos. Ser un ejército de bondad donde un plato de comida se convierta en un plato de esperanza… una luz en tiempos oscuros. Juntos, podemos cambiar el mundo a través del poder de la comida”.

La ceremonia de entrega, presidida por Joe Biden, ha tenido lugar en la Casa Blanca este sábado. Durante el acto, el presidente elogió al chef por su contribución no solo a la gastronomía, sino también a la lucha contra el hambre y los desastres humanitarios. “Es un inmigrante orgulloso, comprometido con construir mesas para todos. Su organización, World Central Kitchen, ha revolucionado la ayuda alimentaria en comunidades afectadas por desastres naturales y conflictos”, declaró Biden.

Un chef para la humanidad

Nacido en Mieres, Asturias, en 1969, José Andrés se ha consolidado como una figura de enorme prestigio en Estados Unidos. Desde su llegada en los años 90, no solo popularizó la cocina española a través de su cadena de restaurantes Jaleo, sino que, en 2010 y junto a su esposa, fundó World Central Kitchen, una organización dedicada a proporcionar alimentos en emergencias.

Entre sus intervenciones más destacadas se encuentran la respuesta al terremoto de Haití en 2010, el huracán María en Puerto Rico en 2017 y, más recientemente, las inundaciones en Valencia, donde sirvió seis millones de comidas. Su enfoque combina rapidez, eficacia y respeto por la cultura alimentaria local.

La Medalla Presidencial de la Libertad, establecida en 1963 por John F. Kennedy, reconoce contribuciones excepcionales en áreas como la paz mundial, los derechos civiles, la cultura y la ciencia. José Andrés es el cuarto español en recibirla, uniéndose a figuras como Pau Casals, Josep Lluis Sert y Plácido Domingo. En esta ocasión, el chef ha compartodo el honor con personalidades de renombre como Bono, Jane Goodall y Denzel Washington, uniendo su nombre a una lista histórica que incluye a Martin Luther King Jr. y la Madre Teresa.

José Andrés, casado desde hace más de 25 años con Patricia Fernández de la Cruz, una algecireña conocida como Tichi, y padre de tres hijas, Carla, Inés y Lucía, ha recordado en su mensaje que este reconocimiento es compartido. “Debo este inmenso honor a tantas personas que me han mostrado el verdadero significado de la empatía y la generosidad. A mi familia, mis amigos, mis socios… y a cada cocinero que cada día alimenta a la humanidad y nos impulsa hacia adelante, les digo: gracias. Thank you”.