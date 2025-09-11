Jorge Juliá Aguilera, nombrado pregonero de la Semana Santa de Algeciras 2026

Jorge Juliá junto a Manuel Delgado, anterior presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras, durante una tertulia de Cuaresma organizada por 'Europa Sur'.

La Semana Santa de Algeciras ya tiene pregonero para 2026. Jorge Juliá Aguilera, conocido cariñosamente como "Pitu", ha sido designado por unanimidad por la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías para pronunciar el pregón que dará inicio oficial a la Cuaresma algecireña del próximo año.

El nombramiento, acordado en sesión ordinaria, supone un reconocimiento a la profunda vinculación de Juliá Aguilera con la vida cofrade de la ciudad y a su destacada trayectoria tanto en el ámbito religioso como en el institucional.

Jorge Juliá Aguilera, de 36 años, nació en Algeciras el 13 de marzo de 1989 y ha desarrollado toda su vida profesional y personal en la ciudad. Formado en el colegio Salesianos de Algeciras, donde cursó sus estudios primarios, secundarios y bachillerato, completó posteriormente su formación en la Escuela Universitaria de Enfermería del Campus Bahía de Algeciras.

Su conexión con Algeciras va más allá de lo académico y profesional. Durante varias temporadas ejerció como socorrista en las playas de la ciudad, especialmente en el Rinconcillo, demostrando desde joven su compromiso con el servicio público y la comunidad.

En la actualidad, Juliá Aguilera ocupa el cargo de séptimo teniente de alcalde y delegado de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Algeciras. Su carrera política comenzó en 2011 cuando se afilió al Partido Popular, y desde 2013 desempeña el cargo de secretario general de Nuevas Generaciones de Algeciras, siendo también miembro del Comité Ejecutivo local y provincial del PP.

Paralelamente, su compromiso con la tradición cofrade se materializa en su pertenencia a la Hermandad Sacramental de la Columna de Algeciras, donde desde 2013 forma parte de la Junta de Gobierno ejerciendo el cargo de mayordomo.

La Hermandad de la Columna ha expresado su "inmensa alegría" por el nombramiento de su hermano, destacando el orgullo que supone para la corporación que uno de sus miembros más activos haya sido elegido para tan importante honor.

Desde el Consejo Local de Hermandades y Cofradías se ha transmitido un mensaje de agradecimiento al nuevo pregonero por aceptar este encargo, mostrando "plena confianza" en que su intervención "será un fiel reflejo de la devoción y el amor que sentimos por nuestra Semana Santa".