Javier Ruibal llena de ritmo el centro Paco de Lucía: aquí tienes las mejores fotos

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 06 de diciembre 2025 - 20:24

El reconocido baterista Javier Ruibal llenó de ritmo y emoción el Centro de Interpretación Paco de Lucía, compartiendo algunas de sus composiciones más emblemáticas ante un público entusiasta. Una velada que reafirma al centro como un espacio de referencia cultural y musical en la ciudad.

El evento reunió a un numeroso público y se desarrolló en un ambiente cercano y emotivo, en el que Ruibal interpretó algunas de sus composiciones más representativas. El Centro de Interpretación Paco de Lucía, dirigido por José Luis Lara, sigue consolidándose como un espacio de referencia cultural, acogiendo actividades musicales y divulgativas que ponen en valor el patrimonio artístico local y nacional.

