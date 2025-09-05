Izquierda Unida abre con poemas el curso político en Algeciras

La coqueta plazoleta de San Isidro en Algeciras se ha vuelto a llenar este viernes de estrofas y versos. Izquierda Unida Algeciras ha retomado la celebración del tradicional recital poético para iniciar el curso político; evento que no se celebraba desde la pandemia de la Covid-19. Con energías y fuerzas renovadas, y sin que pareciera que habían pasado cinco años, numerosas voces del ámbito cultural han prestado sus creaciones para animar una velada dedicada a la poeta gallega afincada en Algeciras Chus Feteira.

La coordinación del acto en representación de IU ha correspondido en Ana Ortiz, mientras que la periodista María Quirós y la autora Mar Marchante, colaboradora de Europa Sur, se han encargado de la presentación.

Un importante elenco de poetas como Juan José Téllez, Tito Muñoz, Ángel Mora, Nieves Buscató, Juan Emilio Ríos, Carmen Sánchez, Adriano Falconetti, Steward Mundini y Rosario Troncoso, entre otros; músicos como María de Grandy, Manolo Báez, Julia Jiménez, Juanjo Argolla-Pañuelo, Esther Zambrano y Ángel Expósito; escritoras como Josefina Núñez, Celeste Lozano, Isabel Beneroso, Rosario Pérez y Miguel Vega, han declamado sus poemas e interpretado sus temas en un acto cultural que supone, en el ámbito político, la despedida del verano.