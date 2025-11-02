IU Algeciras conmemora el 50 aniversario de la muerte de Franco con un mes de actos culturales y políticos

'Franco Bandera', obra de Vázquez de Sola que ilustra el cartel de los actos organizados por IU.

Izquierda Unida Algeciras ha organizado una completa agenda de actividades durante el mes de noviembre para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1975. Bajo el lema 50 años de libertad tras la muerte del dictador, la federación de izquierdas combina política, cultura y memoria histórica en un programa que incluye cine, poesía, música, gastronomía y reconocimientos a militantes históricos.

“La muerte del dictador no fue el fin de la dictadura, pero sí el principio del fin de un régimen contra el que lucharon muchos hombres y mujeres en distintos ámbitos. Franco murió en la cama, pero la dictadura acabó en las calles, y desde IU Algeciras queremos rendir homenaje a quienes hicieron posible la democracia”, señala la organización política.

Los actos se celebrarán en la sede de IU Algeciras, ubicada en el Centro Cívico La Reconquista, y arrancarán el 6 de noviembre con un cinefórum en el que se proyectará el documental La casa de Ana, con la intervención del periodista y activista Juan Moriche.

El 14 de noviembre tendrá lugar un acto de homenaje a los militantes históricos de la formación que participaron en la lucha por la democracia en la ciudad, mientras que el 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco, se celebrará una lectura poética a cargo de autores locales.

La programación continuará el 22 de noviembre con un concierto antifascista y un arroz solidario, que reunirán a músicos y grupos locales en un ambiente festivo y reivindicativo.

El ciclo culminará el 4 de diciembre con un acto político de homenaje a las personas que lucharon por la libertad y la democracia en Algeciras desde distintos frentes.

El cartel que ilustra esta agenda conmemorativa es obra del reconocido artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola, y simboliza, según IU, “medio siglo de camino hacia la justicia, la igualdad y la memoria democrática”.