IU Algeciras denuncia el “abandono total” de El Saladillo: aceras rotas, muretes caídos y una pista deportiva llena de matorrales

Izquierda Unida de Algeciras ha puesto el foco esta semana en la barriada de El Saladillo, donde, según denuncia, la dejadez del Ayuntamiento se hace visible “en cada esquina”. Una amplia delegación de la formación, encabezada por su coordinadora local Purificación Alonso, ha recorrido junto a representantes de la asociación vecinal Verde y Blanca los puntos más deteriorados del barrio, tomando nota de las principales demandas del vecindario.

“Hay zonas donde el tránsito se hace dificultoso para cualquier viandante e imposible para personas con movilidad reducida”, alertó Alonso tras comprobar el estado de aceras levantadas y muretes rotos en distintas calles.

Uno de los lugares que más preocupación generó entre los representantes de IU fue la zona de salida de emergencias del colegio Tartessos, que desemboca en un descampado lleno de matorrales, con una escalera medio derruida y canalizaciones atascadas. Según denuncian, cuando llueve, el agua “convierte el paso en un lodazal impracticable” y llega incluso a colarse en las viviendas cercanas.

Tampoco se libró de las críticas la única pista deportiva al aire libre de la barriada, un espacio “esencial para la infancia y la juventud del barrio” que, según lamentan, está cercado por hierros oxidados, rodeado de suciedad y sin iluminación que permita su uso en invierno.

En materia de limpieza, IU recogió el malestar de los vecinos por la escasa frecuencia del servicio. “Por la calle que lleva el nombre del hijo más universal de nuestra ciudad, Paco de Lucía, el barrendero solo pasa un día por semana, los jueves”, relató Alonso, citando a uno de los residentes.

“Si el abandono de Landaluce es una constante en el conjunto de la ciudad, la dejadez de El Saladillo encabeza el ranking de la negligencia del equipo de gobierno”, concluyó la coordinadora local de IU.