IU Algeciras denuncia el "estado de abandono" del colegio Virgen de Europa

IU Algeciras expresa, a través de un comunicado de prensa, su preocupación por lo que entiende como “falta de mantenimiento” que padece el colegio Virgen de Europa, sito en la barriada de Los Pastores, y reclama una actuación urgente por parte de los servicios municipales.

La federación de izquierdas asegura hacerse eco de la indignación que provoca entre las madres y padres de alumnos del centro la proliferación de maleza en algunos espacios comunes del mismo y de manera especial en las zonas colindantes con el aulario de Infantil.

“Que la ciudad adolece de un lamentable estado de abandono en sus barriadas es algo que desgraciadamente es de sobra conocido, lo que adquiere especial relevancia es que esta dejadez se traslada a los centros educativos, como es el caso que nos ocupa” afirma la coordinadora local de IU Algeciras, Purificación Alonso.

La formación política no alcanzan a entender como “la desidia y la falta de una adecuada planificación del mantenimiento público pueden llegar a situaciones como esta, y que suponen un riesgo para el alumnado más pequeño”

“El mantenimiento de estos centros educativos son competencia y responsabilidad del ayuntamiento y no alcanzamos a entender como Landaluce puede tener tanta indolencia ante este tipo de situaciones” sentencia la dirigente local de IU.