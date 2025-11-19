Interceptan 40 kilos de cocaína en un portacontenedores procedente de Perú con ruta a Algeciras

Un cargamento de unos 40 kilogramos de cocaína ha sido decomisados en un barco en el puerto pontevedrés de Marín procedente de Perú. El buque, el portacontenedores Andrea según apunta El Faro de Vigo, ya ha proseguido su ruta habitual hacia el Puerto de Algeciras.

La droga fue hallada oculta en el interior de un barco por agentes de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, según han informado este miércoles a EFE fuentes de la investigación. El barco había efectuado una escala en Vigo antes de llegar al puerto de Marín, donde fue interceptado por las autoridades en un operativo que se encuentra "en fase de investigación", añadieron las fuentes.

La droga estaba repartida en varios paquetes negros ocultos dentro de uno de los contenedores que transportaba el barco, y fue decomisada en una operación cuando la nave estaba atracada.

Tras el hallazgo de la cocaína, el barco partió de madrugada de Marín para continuar, en su ruta habitual, hacia el puerto de Algeciras.